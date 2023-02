ANP Health Services Inc. y su programa de becas de enfermería otorga $ 500,000 a sus ganadores Emprendedores de Hoy jueves, 23 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Para ejercer la profesión de enfermería en USA, es indispensable conseguir la convalidación de credenciales.

Sin embargo, este proceso no suele ser fácil de realizar ni económico, por eso representa un gran obstáculo para conseguir el objetivo.

Por este motivo, ANP Health Services ha desarrollado un plan de #becasANP con el que pretende ayudar de manera económica e incluso de manera gratuita a los enfermeros que estén dispuestos a dar un giro completo a sus vidas, mejorando su ámbito profesional, personal y familiar.

ANP Health Services y su programa de becas Alrededor del mundo existen muchos profesionales que poseen un perfil idóneo para ejercer la enfermería en USA. A pesar de esto, en ocasiones, este sueño se ve obstaculizado por la falta de recursos económicos para reunir los requerimientos necesarios, como la convalidación de credenciales. En consecuencia, ANP ha decidido otorgar un total de $500,000 en becas, con los que podrán llevar a cabo este procedimiento sin tener la preocupación económica en sus hombros.

Para optar por estas ayudas, los postulantes deben contar con cuatro requisitos. El primero es tener un título de licenciatura (grado) en enfermería o enfermería profesional. Las personas también deben contar con, al menos, 2 años de experiencia laboral en el área clínica. Otro de los requisitos es tener un nivel de inglés mínimo B2, de modo que pueda establecer una buena comunicación en el país de destino. Por último, el solicitante deberá participar en el proceso de entrevista con los miembros ejecutivos de ANP Health Services Inc.

Beneficios de trabajar en enfermería en USA Desde hace más de un siglo, el oficio de enfermería se considera una de las profesiones de mayor prestigio en Estados Unidos. Pero, además, hay ciertos beneficios que profesionalmente lo convierten en algo atractivo.

En primer lugar, los enfermeros o enfermeras pueden estar seguros de que tendrán empleo, debido a que es una de las profesiones más demandadas en todo el país. Incluso, de acuerdo con un reporte de la revista Health Affairs, a pesar de que en los últimos 40 años se ha triplicado el número de trabajadores en esta área, sigue habiendo una escasez alarmante.

Por otro lado, este país es una de las referencias más altas en cuanto a sueldos se refiere. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario promedio de un enfermero es de $76,600 al año, lo cual equivale a 37,31 $ la hora. Esta cifra hace referencia al sueldo para la labor de enfermería general; quienes cuentan con una especialidad podrían, inclusive, duplicar esta cantidad.

Además, por el déficit cada vez mayor de este tipo de profesionales, el Departamento de Trabajo ha hecho excepciones agilizando el proceso por el cual tendrían que pasar para obtener la residencia permanente (Green Card).

Quienes quieren optar por una de las becas ANP Health Services Inc y disfrutar de los beneficios de ejercer la enfermería en los Estados Unidos pueden ingresar a su sitio web y rellenar el formulario de aplicación.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.