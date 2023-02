La Casa de los Aromas y los beneficios de los aceites esenciales y difusores Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 15:00 h (CET) Por norma general, las personas prefieren que su casa o su lugar de trabajo huelan bien. La forma más convencional de conseguirlo es mediante una buena y constante ventilación.

Desde La Casa de los Aromas recomiendan el empleo de aceites esenciales y difusores, cuyos beneficios son inmensos y la forma de utilizarlos muy sencilla.

Qué es y cómo se utiliza un difusor de aceites esenciales Un difusor de aceites esenciales es un aparato que separa estas sustancias en partículas más pequeñas y las mezcla con el agua para luego dispersarlas en el aire. De esta manera, hace llegar las propiedades de los aceites esenciales a cada rincón del espacio en el que se encuentra. Su uso implica rellenar con agua templada hasta la línea indicada. Luego, se debe añadir gotas de uno o varios aceites esenciales, dependiendo si se busca alcanzar algún aroma en particular a través de mezclas. En este camino, la cantidad ideal es entre 5 y 15 gotas, según lo espacioso que sea el ambiente.

Ventajas de los aceites esenciales y de los difusores El difusor logra dispersar uniformemente las partículas de los aceites esenciales de una manera agradable que no sea difícil de inhalar y que no sobrecargue en algún punto del ambiente. En consecuencia, dejará una sensación de aroma más estable. De esta manera, este sistema se posiciona como una de las mejores formas para potenciar los beneficios de los aceites esenciales, ya que ayudan a que sean asimilados por el sistema respiratorio y se distribuyan por todo el cuerpo. Además, respalda el sistema límbico, que controla los sentimientos, el estado de ánimo y la memoria. En este camino, por lo general, las personas lo utilizan para relajarse o para tratamientos de aromaterapia.

Para la adquisición tanto de difusores como de aceites esenciales, La Casa de los Aromas es una de las mejores opciones en España. Sus 30 años de trayectoria la han posicionado como una de las firmas con más experiencia y conocimientos en el sector de la cosmética, las fragancias y la ambientación. Además, ofrece envíos a toda la península.

Variedad de aromas para crear ambientes agradables y únicos La Casa de los Aromas cuenta con aromas intensos y duraderos de primera calidad, en una amplia variedad de formatos y tamaños, con una propuesta que no solo abarca el sentido olfativo, sino que apunta a decorar los espacios.

Entre su oferta, es posible destacar el mikado con aroma floral, una de las opciones más sensuales y cautivadoras que inspira sentimientos de paz y felicidad, a la vez que genera un efecto refrescante y calmante. Al mismo tiempo, a través de la variedad té jazmín de mikado, se puede generar una atmósfera de entusiasmo y optimismo en la que fluyan la concentración y la inspiración, gracias a su fragancia extremadamente dulce y embriagadora. Por su parte, con el aceite esencial ambientador infantil, el entorno estará dotado de una sensación de calidez y bienestar, con un suave y fresco aroma.

Con el foco puesto en la innovación y el desarrollo para la búsqueda de nuevos productos, La Casa de los Aromas busca mejorar el día a día de los usuarios a través de distintos aromas que personalizan cada espacio del hogar, haciéndolos únicos y más agradables.

