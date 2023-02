Vivir una noche mágica en una Cena Clandestina Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Para la creación y organización de experiencias gastronómicas originales e inolvidables se puede contar con la compañía especialista Gastroshows. Los clientes pueden disfrutar de una vivencia única gracias a la fusión de la alta gastronomía con la sorpresa y la emoción. La experiencia de esta cena clandestina, que se celebra en un espacio secreto, comienza unos días antes, al recibir pistas y enigmas sobre la ubicación.

Es así como las cenas privadas de Gastroshows, pensadas para grupos reducidos, ofrecen un trato personal y cercano a los participantes. La cena clandestina combina la gastronomía, el entretenimiento y las sorpresas para crear una atmósfera ideal para compartir con amigos, familiares, compañeros de trabajo o parejas.

Compartir y disfrutar, los objetivos de la experiencia La compañía de experiencias gastronómicas Gastroshows ha lanzado una nueva opción para aquellos que buscan algo diferente y original: la cena clandestina. Esta experiencia ofrece un menú degustación de alta cocina con showcooking y maridaje, elaborado con productos de temporada y de proximidad, cocinado en directo por un chef privado.

La cena se lleva a cabo con un grupo limitado y selecto, y se brinda con excelentes vinos elegidos para complementar el menú. Una anfitriona estará presente para asegurarse de que no se olvide ningún detalle y ofrecer una atención personalizada a los invitados.

Cabe resaltar que la cena clandestina es una oportunidad única para desconectar por unas horas y disfrutar de un ambiente insuperable lleno de sorpresas. La duración de la experiencia es de casi 4 horas. La actividad culmina con los gintonics premium de Teichenné, cerrando una noche inolvidable. La cena clandestina es una apuesta segura para aquellos que buscan planes originales para celebrar en Barcelona.

Una vivencia sorprendente y sin igual La Cena Clandestina de Barcelona es una experiencia gastronómica en la que los invitados deben descubrir el lugar secreto a través de pistas y enigmas enviados a su correo electrónico. Durante la noche, los invitados disfrutarán de un menú degustación y serán guiados por una anfitriona que se encargará de que no falte ningún detalle.

La actividad también se puede regalar a través de un bono regalo con una caducidad de 6 meses. La entrega de la cena se realiza en un lugar secreto de Barcelona, ​​que se descubre una semana antes de la experiencia. Obviamente, los invitados no necesitan saber cocinar, ya que se les brindarán todas las elaboraciones e instrucciones necesarias.

Las fechas disponibles para la cena son limitadas y se llevan a cabo de 20 h a 23 h. Para obtener más información sobre la experiencia y el menú, los interesados ​​pueden enviar un mensaje a través de WhatsApp. La Cena Clandestina es una forma única de disfrutar de una noche llena de gastronomía y sorpresas.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.