Proteger las empresas con los cursos de hacking y ciberseguridad de Hack By Security

miércoles, 22 de febrero de 2023, 13:00 h (CET) Los avances tecnológicos de los últimos años vinculados a la digitalización han logrado cosas impensables unas décadas atrás y que han servido para aportar herramientas a la cotidianidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, como toda tecnología, la efectividad depende del uso que la comunidad le dé.

En este sentido, los delitos cibernéticos han aumentado exponencialmente en los últimos años. Se trata de una problemática mundial, que afecta a la mayoría de las empresas y de los estados. Para combatirlo, se han implementado diferentes mecanismos para combatir la ciberdelincuencia.

En este sentido, las empresas están empezando a contratar expertos en la ciberseguridad. Sin embargo, es difícil como profesional cumplir las expectativas de estos puestos de trabajo si no se cuenta con un tipo de formación como la que ofrecen los cursos de hacking y ciberseguridad de Hack By Security.

Una amplia experiencia en ciberserguridad al servicio de la formación profesional Hack By Security es una empresa especializada en ciberseguridad que ofrece distintos tipos de servicios integrales relacionados con el sector. Entre ellos, se incluye auditorías de seguridad informática, ingeniería social, servicios OSINT, peritaje informático forense, servicios HSOC, auditoría web, ciberseguros y consultoría sobre cumplimiento de normativas.

Con estos servicios, Hack By Security busca proteger el negocio de las empresas asegurando la integridad y confidencialidad de los datos y la seguridad y confianza de sus empleados y clientes.

Los cursos de formación en ciberseguridad Hack By Security Una empresa tan demandada en el mercado y con tantas áreas específicas de abordaje de la ciberseguridad dentro de sus servicios, se convierte en una entidad idónea para formar profesionales en la materia. Por eso, Hack By Security ofrece cursos de seguridad informática, hacking, forensia, ciberinteligencia y otras especializaciones más. En este camino, para aquellos que acaban de iniciarse en la temática, cuenta con el curso de Básicos Legales del Perito Informático y de Concienciación y Ciberseguridad IT. A su vez, para aquellos postulantes que cuentan con nociones más avanzas están los cursos de Ciberseguridad y Normativa en Cloud Computing y el Curso de Técnico Especialista en Ciberinteligencia.

Cabe destacar que los cursos de formación de Hack By Security son bajo la modalidad online y contemplan no solo la teoría académica sino también prácticas laborales. Estos son impartidos por un equipo formado por profesionales que cuentan con un amplio bagaje en el ámbito de la ciberseguridad y que se desarrollan día a día brindando servicios integrales a diferentes empresas.

