Furgonetas camper totalmente equipadas de la mano de dos fabricantes de renombre, Clever Vans y Pössl

miércoles, 22 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Las camper son vehículos versátiles que se destacan por su amplitud de modelos y su durabilidad.

Para fomentar la compra y alquiler de estos vehículos, Clever Camper Van España cuenta con la representación oficial de dos de las marcas líderes en el mercado europeo, Clever Vans y Pössl. Ambas son reconocidas por la alta calidad de sus productos, presentando un amplio catálogo de diseños creados para satisfacer a todos los consumidores.

Campers para todos los gustos Clever Camper Van España, a cargo de Salvador Chumilla, es la representante de vehículos camper de los fabricantes Clever Vans y Pössl en España y Portugal, dos fabricantes que cuentan con uno de los mejores posicionamientos en el mercado alemán y en el mercado europeo, respectivamente.

Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en vehículos en el mercado europeo, estos fabricantes cuentan con opciones de primera calidad para sus clientes. Por un lado, Clever Vans nació en 2011 para crear vehículos bajo altos estándares de calidad y precios asequibles, que mantienen la practicidad a la hora de manejarlos. La fábrica de Clever Vans, fabricando bajo estándares de calidad alemana, se ubica en Toszeg (Hungría) y, desde allí, producen campers resistentes y aptas para toda aventura, con componentes de cerrajería esmaltados al horno o galvanizados en caliente, maderas fenólicas de 15 mm, aislantes térmicos de 15 mm y 0 % de absorción, así como paneles termoconformados con plástico de alta resistencia. En la actualidad dicen asegurar que se trata de uno de los fabricantes con la mejor relación calidad / precio / equipamiento de serie del mercado camper europeo.

Por otra parte, Pössl es una empresa enfocada en la practicidad combinada con el diseño. Por ello, posee un amplio catálogo que ha posicionado a la marca como número 1 en ventas dentro de un mercado en el cual fueron pioneros en la fabricación de autocaravanas en formato camper desde finales de los 80’s y por entonces bajo la dirección de su creador, Peter Pössl. Hay un lema en la marca que dice que "Siempre habrá una Pössl que cubra las necesidades del cliente"

Debido a que ambas marcas son exclusivamente fabricantes de camper, crean productos de calidad con diferentes enfoques. Se trata de un grupo de fabricantes que son relevantes a la hora de barajar la posibilidad de adquirir una camper, disponinedo una red de distribuidores en España y Portugal que cubrirán las necesidades de post venta que requiere siempre cualquier vehículo.

Los beneficios de comprar o alquilar una camper Una camper es un vehículo sumamente práctico debido a la gran variedad de tamaños en las cuales pueden conseguirse, que permiten adquirir la autocaravana adecuada de acuerdo a la cantidad de pasajeros que vayan a utilizarla. Estos vehículos aportan una gran versatilidad a las rutinas de quienes los conduzcan, dependiendo de sus necesidades, siendo útiles tanto como vehículo cotidiano como para realizar excursiones a la naturaleza.

De esta manera, con una camper las personas pueden acceder a realizar teletrabajo desde locaciones soñadas, así como aproximarse a la naturaleza para llevar a cabo actividades deportivas como escalada, trekking y bicicleta de montaña, o simplemente para disfrutar de los paisajes naturales. La posibilidad de comprar o alquilar dependiendo de los requerimientos de cada cliente hacen que estos puedan acceder a una camper cuando la requieran en caso de que no sea su vehículo elegido para el día a día, y así lanzarse hacia la aventura de forma temporal.

Gracias a la versatilidad de las camper y a la gran calidad de los vehículos que ofrecen Clever Vans y Pössl, no hay quien no valore la posibilidad de adquirir alguna de estas marcas en el momento en el que baraja la posibilidad de comprar una camper.

