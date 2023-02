6 formas de reducir los campos electromagnéticos en el dormitorio para mejorar el sueño Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Reducir los campos electromagnéticos del dormitorio puede promover una mejor calidad del sueño y ayudar al cuerpo a repararse a sí mismo

El sueño es una parte increíblemente importante del día a día. Tener un verdadero descanso y un sueño reparador en una habitación segura y saludable contribuye a una mejor salud física y mental, y permite que el cuerpo se recupere del día anterior y se regenere con máxima energía para el día siguiente.

Pero, ¿los campos electromagnéticos en el dormitorio pueden afectar la calidad de sueño? Sí, la exposición a las radiaciones electromagnéticas durante la noche puede potencialmente impedir la producción de melatonina, una hormona responsable de regular el ciclo de sueño; y no solo eso, también puede afectar el ritmo circadiano del cuerpo, así como dañar e interrumpir los ciclos de sueño y causar muchos síntomas como cansancio al despertar, irritación de alergias, palpitaciones del corazón, dolor muscular y agotamiento, y debilitar el sistema inmunológico.

Por esto, es tan importante disminuir la exposición a los campos electromagnéticos en el dormitorio. Al hacerlo, además de evitar estas dolencias, se pueden crear ambientes más naturales y saludables para que el cuerpo logre alcanzar las fases más profundas del sueño, esenciales para la recuperación y el descanso. Además, permitirá obtener ciclos de sueño reparadores, mitigar el estrés y mejorar las funciones físicas y mentales.

¿Cómo reducir la exposición a los CEM en el dormitorio? Aunque el uso cotidiano de aparatos electrónicos provoca molestias como insomnio, dolor de cabeza, cansancio y falta de concentración debido a la exposición a las radiaciones electromagnéticas, se debe intentar minimizar sus efectos secundarios. A continuación, los expertos de Unidad Verde presentan algunas formas de disminuir la exposición a los CEM mientras se duerme y crear un ambiente de sueño más saludable.

Apagar el teléfono móvil por la noche Es recomendable apagar el teléfono móvil o, como mínimo, cambiarlo a modo avión cuando se vaya a dormir para cortar la radiación electromagnética que emite, la cual es dañina para el cuerpo. Si esto no se hace, estos CEM pueden interrumpir el patrón de sueño y socavar el sistema inmunológico. También se puede mantener fuera del dormitorio, así se logrará una reducción significativa en la exposición general a la radiación, lo que a su vez mejorará la calidad del sueño y la salud.

No cargar el teléfono durante la noche junto a la cama Empezar el día siguiente con la batería llena es tranquilizador, pero la radiación emitida durante la carga del teléfono durante la noche puede interrumpir los ciclos de sueño y dañar el hardware. Sería mejor cargar el teléfono una hora antes de acostarse y abstenerse de levantarlo para evitar una navegación prolongada.

Revisar los dispositivos eléctricos en el dormitorio Un consejo importante es el de desenchufar todos los aparatos electrónicos durante las horas de sueño, especialmente los que están cerca de la cama. Los dispositivos eléctricos cableados emiten campos eléctricos sorprendentemente fuertes, incluso cuando están apagados. Se recomienda mantener televisor, estéreos y aire acondicionado alejados a una distancia mínima de 6 pies. Estos son equipos que contribuyen a los CEM en la habitación. Alternativamente, pueden desconectarse cada noche y volver a enchufarse al día siguiente.

Dormir en un colchón sin resortes metálicos En la mayoría de los colchones, los resortes metálicos pueden actuar como una antena que magnifica las emisiones CEM de la radiación del televisor o cualquier otro aparato que se tenga en el dormitorio que produzca ondas electromagnéticas. Se recomienda optar por un colchón de resortes revestidos individualmente en colchones de tela o látex.

No usar mantas eléctricas Si es posible, hay que intentar evitar usar las mantas eléctricas, pues este tipo de mantas emiten radiaciones electromagnéticas de alta potencia que cubren el cuerpo durante toda la noche mientras se duerme y pueden penetrar el organismo fácilmente. Si se deja una manta térmica encendida toda la noche, significa que el cuerpo está recibiendo una exposición crónica y, en consecuencia, puede provocar problemas de salud como aumentar el riesgo de aborto espontáneo en mujeres embarazadas e infertilidad en hombres. Entonces, la mejor manera de protegerse es deshacerse de las mantas eléctricas.

Usar productos de protección Hoy en día, en el mercado hay cientos de soluciones anti-CEM de alta calidad para protegerse de la exposición a las radiaciones mientras se duerme, y una de ellas son los filtros de protección electromagnética, un nuevo e innovador sistema de protección contra la radiación CEM, que crea una barrera magnética que puede mantener a las personas a salvo de los CEM durante el sueño con una eficiencia del 99,9 %.

