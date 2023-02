Soluciones para empresas que quieran desarrollar apps o herramientas para su negocio, con Emvipy Emprendedores de Hoy

sábado, 18 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El desarrollo de aplicaciones con software no code o low code permite acceder, de manera más rápida, a productos más económicos. De este modo, las empresas pueden contar con herramientas digitales para su negocio sin realizar una gran inversión.

Una de las compañías que actualmente se especializa en este tipo de soluciones es Emvipy. Esta firma se dedica a la creación de apps de escritorio o compatibles con los sistemas operativos iOS y Android utilizando tecnologías no code o low code, lo que le permite conseguir desarrollos rápidos y ágiles. A lo largo de su trayectoria, esta empresa ya ha abastecido con sus soluciones digitales negocios de entrega de comida, fidelización, salud, fitness y ventas a través de internet, entre otros.

Emvipy y el desarrollo de aplicaciones Según indican los profesionales de esta empresa, gracias a la utilización de tecnología no code o low code es posible disponer de aplicaciones por un coste entre 7 y 10 veces menor que un desarrollo tradicional. Además, estas herramientas se crean rápidamente, por lo que, por ejemplo, pueden emplearse para campañas promocionales de corta duración. También resultan útiles para automatizar tareas en los canales de venta o mejorar la integración de un equipo de trabajo con herramientas colaborativas.

En Emvipy desarrollan aplicaciones personalizadas para satisfacer las necesidades de sus clientes que están listas en 2 o 3 semanas. Esto incluye todo lo necesario para que una app esté publicada en Apple Store o Google Play y los usuarios puedan descargarla. A su vez, el cliente puede escoger cómo gestiona el mantenimiento mensual. En este sentido, puede elegir hacerlo por cuenta propia o a través de alguno de los planes que ofrece Emvipy (fee mensual o bolsa de horas).

¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones no code? Además del precio y de la velocidad del desarrollo, estas herramientas digitales ofrecen otras ventajas. Una de ellas es la posibilidad de participar del proceso de creación. Como las apps con esta tecnología se diseñan de forma muy rápida, es posible generar prototipos, probar y corregir antes de la implementación interna o la salida al mercado. Por otra parte, estas soluciones cumplen con todos los estándares y políticas de seguridad necesarias para integrarse a la estructura general de TI de una empresa.

Una vez que se lleva adelante la implementación, estas aplicaciones garantizan flujos de información a prueba de errores que se pueden conectar con herramientas existentes como hojas de cálculos, programas ERP o sistemas heredados. Asimismo, como permiten automatizar actividades rutinarias, el trabajo es menos repetitivo y la experiencia laboral resulta menos cansada y más agradable para los empleados.

Gracias al desarrollo de aplicaciones con tecnología no code o low code que lleva a cabo Emvipy es posible acceder a soluciones digitales de manera económica y rápida.

