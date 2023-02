¿Cuándo se celebra la 6ª Convención Nacional de Tatuaje de Barcelona? Emprendedores de Hoy

viernes, 17 de febrero de 2023, 15:59 h (CET) Los días 24, 25 y 26 de febrero de 2023, Fira de Barcelona acoge la Only Tattoo Barcelona.

La Only Tattoo Barcelona estrena año con un cambio importante: en su 6ª edición muda de ubicación trasladándose al Pabellón número 8 de Fira de Barcelona (Plaza España), en el mismo recinto donde se realiza el BAUM Fest / Barcelona Tattoo Expo.

Como siempre, la Only Tattoo Barcelona será un evento abierto solamente a tatuadores que desarrollan su actividad en España y es uno de los eventos culturales por excelencia que cada año regresa a la Ciudad Condal.

Estos son algunos de los tatuadores destacados que participarán este año:

Blanca Meret @blancameret_tattoo

Blanca trata siempre de dar el 100 % en cada tatuaje. Tras cursar varios años de arquitectura vio clara su vocación en el mundo del tatuaje y lo dejó todo para volcarse en ello. “Cuando trabajo en un mandala o en un patrón geométrico se me olvida el espacio-tiempo”. Tiene su propio estudio en Madrid, Wild Woman.

Ainek Montero @ainek_artattoo

Artista de alto nivel. Especializada en el tatuaje Neotradicional full color, aunque se considera bastante polifacética en cuanto a estilos de tatuaje, los más habituales son realismo, tradicional, ilustración, color y mandala-floral.

Yeik @ink.yeik

Con un estilo único que fusiona la ilustración y la acuarela, en su trabajo destaca la nitidez de su línea y color, muy atento al detalle.

Gianfranco Gentile @gianfranco_cedriktattoo

Sus trabajos son de una gran complejidad artística y con una destacada calidad en el detalle. Sus piezas tienen gran peso visual y hacen que este artista no pase desapercibido por su originalidad.

Concursos de Tatuajes Como siempre, uno de los momentos más esperados en todas las convenciones son los Concursos de Tatuajes. Estas son las categorías en las que podrán participar todos los artistas que asistan a esta 6ª Edición:

Categorías viernes 24

Tatuaje Pequeño (hasta 15 cm)

Blackwork

Mejor Obra del Día

Categorías sábado 25

Ornamental, Dotwork & Geométrico

Realismo

Mejor Obra del Día

Categorías domingo 26

Old School, New School & Neotradi

Mejor Obra del Día

Mejor Obra de la Convención

El jurado estará compuesto por Jose Gonzalez (Marbella), Edu Mandarina (Barcelona) y Kore Bloodline (Barcelona).

Only Tattoo Barcelona Solidaria - "Tatuadores por la Paz" Desde hace unos años, la organización de BAUM Fest, GRAUM Fest y Only Tattoo Barcelona está implicada en proyectos sociales y de ayuda humanitaria.

Estas campañas solidarias empezaron en el mismo BAUM FEST con sorteos y “tattoos solidarios”, además de eventos paralelos a los cuales se han ido sumando diferentes estudios de tatuajes de Leeds (Inglaterra), Berlín (Alemania), Caracas (Venezuela), Barcelona y Madrid.

El viernes 10 de febrero a las 21h se realizó una subasta solidaria en directo en el programa de radio y podcast Adictos a laTinta 98.3 FM @adictos_alatinta98.3fm.

Durante la Only Tattoo 2023 volverá a estar presente el Ink Collective “Tatuadores por la Paz” con el fin de seguir recaudando el máximo dinero posible para destinarlo a los campos de refugiados de Trípoli, en El Líbano.

“Tatuadores por la Paz” dispondrá de un stand donde se realizarán tatuajes solidarios durante todo el fin de semana, se podrá adquirir el merchandising del colectivo, o simplemente hacer una donación. En esta ocasión, se contará con la participación de los artistas Edu Mandarina y Fania Tattoo, que estarán tatuando de forma solidaria durante las tres jornadas de la Convención.

Además, será posible disfrutar de la inauguración de la Expo “Échame una mano”, en la que 20 artistas españoles “tatuarán” 20 manos de madera que estarán a la venta. El importe íntegro de estas ventas irá destinado al Proyecto de “Tatuadores por la Paz” en el Líbano.

¿Qué ha conseguido hasta el momento la ONG “Tatuadores por la Paz”? Durante el 2022, “Tatuadores por la Paz” viajó dos veces a Trípoli (El Líbano). Dadas las circunstancias del país, con una crisis económica y social que ha llevado a sus habitantes a salir a la calle a reclamar sus derechos, la situación de los refugiados sirios en el Líbano ha ido de mal en peor.

Este colectivo, que trabaja en El Líbano desde 2017, puede seguir ayudando a más de 70 niños sirios que se encuentran actualmente en el Campo de Refugiados en Trípoli. Los proyectos educativo y deportivo siguen adelante, y mantienen viva la esperanza de estas familias que viven en el desamparo de un país desbordado por sus propios problemas económicos.

Durante el último año se ha conseguido aportar al proyecto 6.000 euros.

Ficha técnica: Only Tattoo Barcelona 2023 Cuándo: 24, 25 y 26 febrero de 2023.

Horario:

Viernes y sábado de 11:00h a 23:00h.

Domingo de 11:00h a 22.00h.

Apertura de taquillas a las 11:00h.

Localización: Fira Barcelona, Pabellón 8 (Plaza España).

Precio:

12 euros, entrada viernes 24.

18 euros, entrada sábado 25.

15 euros, entrada domingo 26.

28 euros, abono para 2 días (sábado y domingo).

35 euros, abono para los 3 días.

Los niños/as hasta 12 años entran gratis.

Jóvenes de 12 a 16 años: el precio de la entrada es de 10 €, tendrán que ir siempre acompañados de un tutor/a legal.

Venta anticipada

Organización Only Tattoo Barcelona y la Convención Internacional de Tatuaje de Barcelona nacen del compromiso de Urban Line Concept, con la divulgación y difusión del arte del tatuaje. Después de más de 25 años, su director, Mik Garreta, sigue trabajando por mantenerlo como un evento de referencia en el sector; abierto a la expresión de múltiples corrientes urbanas, donde se reúnan algunos de los artistas más punteros de la profesión para poder realizar sus obras con responsabilidad y en un contexto de óptimas condiciones higiénico-sanitarias.

Mik Garreta, director de la Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona, sigue —juntamente con Urban Line Concept, S.L., responsable de BAUM Fest, GRAUM Fest, Only Tattoo Barcelona, Asturias Tattoo Expo y Pamplona Tattoo Expo—, con la clara intención de promover y divulgar una de las artes más ancestrales que hoy en día prevalecen: el tatuaje.

La edad mínima para tatuarse en la convención es de 18 años, pese a que en España es legal desde los 16 e incluso antes si los padres lo autorizan. La organización apuesta, sin embargo, por una mayor responsabilidad.

Contacto de prensa

Gessica Cambi e-mail: prensa@urbanlineconcept.com; hola@gessicacambi.com

Laura Cubero e-mail: laura@barcelonatattooexpo.com

Noticias relacionadas El especialista Israel Huerta permite automatizar procesos del marketing de un negocio Calcetines de running para el frío, de la mano de Perro Loco Los servicios de imprenta online de Srflyer.com Mapeo de tuberías a partir de las herramientas desarrolladas y fabricadas por Reduct NV Didactoons y las apps educativas para niños que revolucionan el aprendizaje de los alumnos