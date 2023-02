¿Por qué los viajes a Chile son una opción cada vez más elegida por los turistas?, por Mayuru Tour Emprendedores de Hoy

jueves, 16 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Hoy en día, Chile es reconocido como uno de los países de Sudamérica más seguros para viajar, por lo que muchos extranjeros suelen disfrutar de sus vacaciones en los atractivos naturales más populares del territorio.

Actualmente, el país recibe sólidos ingresos gracias a sus diversas zonas turísticas, incluyendo Valparaíso y Viña del Mar. Estas y otras zonas fueron las que llevaron a Chile a ser elegido como Best in Travel en 2018 por Lonely Planet. Una gran opción para visitar el país es contactar con Mayuru Tour, agencia especializada en viajes a Chile que incluye traslados seguros, circuitos turísticos y excursiones.

Motivos para visitar Chile Chile es un país de Sudamérica que resulta ideal para los amantes de la diversidad natural, ya que cuenta con viñedos, volcanes, desiertos, playas, lagos, bosques e incluso glaciares. Esta diversidad es reconocida en todo el mundo y se puede conocer fácilmente si se cuenta con un guía turístico experto en el área.

La vida salvaje de este país también forma parte de su gran atractivo, especialmente la zona sur, donde se pueden encontrar colinas muy llamativas y praderas repletas de vacas, llamas, burros y otros animales. En el norte del territorio también se observan a menudo guanacos, flamencos y alpacas.

Fuera de la diversidad natural, Chile es un país bastante avanzado, lo cual se puede apreciar en todo su esplendor en Santiago de Chile (la capital). En esta ciudad están disponibles hoteles de 5 estrellas, tiendas, una vida nocturna bastante activa y museos de arte. Mayuru Tour, agencia de viajes en Chile, menciona que otro atractivo son sus restaurantes acompañados por una gastronomía especial y por vinos internacionales y exclusivos.

Aspectos a tener en cuenta antes de viajar a Chile Antes de hacer un viaje a Chile es importante que los turistas tengan en cuenta diferentes factores para que su estadía sea lo más confortable posible. Entre estos factores se puede mencionar que el agua del grifo no es potable en muchas ciudades del territorio, por lo que es crucial informarse antes de ingerirla. El clima también es un aspecto a considerar, ya que varía de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en el norte del país el clima es más templado y seco, mientras que en el centro del territorio se hace presente un ambiente más mediterráneo. Por otra parte, el sur, dependiendo de la estación, tiende a recibir de manera más frecuente lluvias, vientos y nieve. Mayuru Tour también explica que Chile, por ser un país avanzado, puede ser más costoso que el resto de países de América Latina. Por lo tanto, resulta crucial que los turistas se asesoren con una agencia de viajes especializada.

La agencia de viajes en Chile Mayuru Tour tienen experiencia en la realización de circuitos turísticos para los principales destinos del territorio. Entre estos destinos se pueden mencionar el Desierto de Atacama, la ciudad de Arica, el Parque Nacional Lauca y Salar de Surire.

