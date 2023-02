Obtener una licencia de panadería con Projectum.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 18:37 h (CET) Emprender es algo que muchas personas desean hacer para tener independencia y estabilidad económica. Sin embargo, algunas de ellas no saben a qué sector dedicarse, ya que en todos los mercados hay mucha competencia.

Una de las alternativas que desde siempre ha resultado rentable es invertir en el área panadera. No obstante, para ello, es esencial reunir una serie de requisitos. Uno de los primordiales, es contar con la licencia de actividad de panadería. Para obtenerla sin ningún tipo de complicaciones, lo más recomendable es buscar ayuda profesional como la que brinda projectum.es, que es una oficina técnica online.

Todo lo que se debe hacer para obtener la licencia de apertura de panadería Aquellas personas que quieren emprender en el mercado del pan, lo primero que deben hacer es buscar un local y posteriormente sacar la licencia de apertura de panadería, que es el documento necesario para vender todos aquellos productos derivados de la harina y la bollería.

Es muy importante que el local donde se va a establecer la panadería sea inspeccionado por un experto en el área. Los técnicos especializados se encargan de hacer una evaluación exhaustiva que les permita determinar cuáles son las reformas que se necesitan ejecutar para que el negocio sea apto para la comercialización y para cumplir la normativa del ayuntamiento correspondiente.

En el caso de que sea necesario hacer reformas, hay que solicitar una licencia de obras (mayores o menores). Además, es recomendable contratar a un director de obras, que es el responsable de todo el trabajo y el encargado de supervisar el proyecto de obras necesario para obtener la licencia de actividad de panadería.

Para la obtención de la licencia también hay que tener un proyecto de instalaciones, que es un documento que certifica que las instalaciones eléctricas, la climatización, el gas y la fontanería cumplen con todos los requisitos de la ley vigente. A su vez, hay que tener a mano un proyecto de actividad, que es un compendio de toda la documentación que la Administración necesita para finalmente expedir la licencia de actividad de panadería.

Realizar el proceso de forma rápida Obtener la licencia de apertura de panadería es un proceso bastante complejo que muy difícilmente se puede hacer por cuenta propia. Afortunadamente, hay profesionales que se encargan de toda la gestión como, por ejemplo, el equipo de Projectum.es.

Los profesionales de esta oficina técnica online se encargan de absolutamente todo, es decir, de la recopilación de la documentación, la obtención de las licencias, la resolución de incidencias, etc. El cliente no debe preocuparse por nada, sino de recibir su licencia de actividad de panadería para empezar a obtener ingresos. Para mayor información acerca de la empresa se recomienda acceder a su plataforma, donde dejan a disposición todos los detalles de sus servicios.

