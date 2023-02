Un presente requerido, la digitalización. Más de 100.000 empresas empiezan su transformación digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 15 de febrero de 2023, 11:49 h (CET) Dentro de la línea “transformación digital” se ha puesto en marcha el programa Kit Digital, dotado con 3.000 millones de euros, que permitirá a pymes y autónomos adoptar e implantar una serie de herramientas y soluciones digitales, constituyendo así una oportunidad única para transformar sus negocios.

Desde la segunda convocatoria de ayudas para la transformación digital, lanzada por el gobierno, alrededor de 33.400 empresas, de 3 a 9 trabajadores, han solicitado el Kit Digital pymes, según los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El pasado mes de marzo, en la primera convocatoria, para empresas de 10 a 49 trabajadores, las solicitudes recibidas fueron 70.000. De esta forma, las peticiones sobrepasan actualmente las 100.000, dirigidas a pymes.

La subvención del Kit Digital, para la transformación de empresas de menos de 50 trabajadores y autónomos es financiada por los fondos europeos Next Generation EU. Esta retribución económica surge por los efectos de la pandemia, ya que muchas empresas tuvieron que adaptarse a la nueva realidad digital para no cesar su actividad.

La intención del gobierno es continuar con el Kit Digital, ya que recibirá 140 mil millones de euros, que serán repartidos a través del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

Ahora ya no hay ningún tipo de excusa para impulsar una empresa, porque en Millennials Consulting son expertos en digitalización de procesos de negocio.

Cuentan con un equipo especializado en áreas como SEO, WEB, CRM. Además de trabajar con las más de 45 herramientas de la suite de Zoho ONE, el sistema operativo de las empresas. Un software online, intuitivo y potente que evita la pérdida de datos y optimiza el tiempo en la relación de operaciones, dando al cliente una sensación de rapidez y eficiencia. Un software que llega a través de la visión a largo plazo de Millennials Consulting para transformar la forma de trabajar.

Con Zoho ONE han ayudado a la transformación digital de 406 empresas enfocadas al sector de la educación, turismo, automoción, legal, industria y comercio, desarrollando soluciones creativas y eficaces para lanzar, posicionar y consolidar a sus clientes con su target y dentro del mercado al que se enfrenta.

Las excusas se quedan cortas cuando también ayudan a obtener el Kit Digital. Gracias a la aplicación de esta subvención, Millenials Consulting podrá transformar cualquier empresa y utilizar estas ayudas para llevarla al siguiente nivel.

