Spot Locations ayuda a encontrar localizaciones para rodajes

jueves, 9 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) Para las productoras audiovisuales, el hecho de construir o decorar localizaciones representa una gran inversión de dinero y es posible que en ocasiones las tomas se vean poco creíbles. Por lo tanto, a menudo, prefieren apoyarse de agencias de localizaciones de rodajes como Spot Locations para encontrar lugares existentes que le aporten una visión más real al vídeo o a la toma fotográfica.

La empresa cuenta un equipo de profesionales, liderado por su fundador Bruno Schiavi, que disponen de un amplio catálogo de localizaciones en diferentes puntos de España. Constantemente se encuentran en la búsqueda de nuevos espacios, como parajes naturales e inmuebles para ofrecerle a sus clientes una gama de localizaciones para que el resultado sea una producción impecable.

Recomendaciones para alquilar casa o piso para rodajes Además de obtener unos ingresos extra de manera fácil y rápida, alquilar una casa para rodaje es una oportunidad única para formar parte de un proyecto audiovisual. El equipo de Spot Locations asegura que no hay un requisito sine qua non para alquilar una casa para rodajes, ya que, en el mundo fotográfico y cinematográfico hay espacio para todo, desde localizaciones modernas, hasta las más antiguas o vintage, todo dependiendo de las necesidades del equipo de producción.

No obstante, recomiendan que la vivienda disponga de, al menos, 90 m² de espacio para brindarle al personal de producción la comodidad necesaria en el momento de llevar a cabo una toma de imágenes. Por otra parte, aconsejan hacer fotografías de calidad al inmueble con el fin de poder mostrar con claridad las características de la vivienda y captar la atención de las agencias de producción o fotógrafos interesados en ubicar un espacio para su localización.

¿Dónde alquilar una casa para rodajes? A la hora de decidir alquilar una localización para rodaje, una alternativa es aliarse con una agencia de localizaciones como Spot Locations. La empresa cuenta con 10 años de experiencia en el sector audiovisual, lo que les ha permitido consolidar una cartera de clientes nacionales e internacionales, interesados en encontrar la localización ideal para películas, sesiones fotográficas, spots publicitarios, entre otros.

Quienes deseen inscribir su propiedad en la agencia de localizaciones, pueden acceder a la página web de Spot y contactar al equipo de la empresa a través de correo electrónico, así como enviar información sobre las características de la propiedad que desean alquilar. Posteriormente, ellos se encargará de evaluar la propiedad y registrarla dentro la cartera de propiedades que tienen para luego mostrárselas a los clientes que podrían estar más interesados en alquilarla.

En su rol de intermediario, Spot no solo sirve como una plataforma de proyección de localizaciones en España, sino que también garantiza la satisfacción tanto de quienes desean alquilar un inmueble, como para las productoras o fotógrafos, entre otros profesionales del sector audiovisual que necesitan encontrar un espacio real para realizar cualquier producción publicitaria de cine o televisión.

