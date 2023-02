Kits de pintura por números en Canvas By Numbers Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 14:00 h (CET) La firma Canvas By Numbers ya tiene disponibles sus kits para empezar a pintar cuadros por números este 2023.

Al adquirir estos paquetes, los aficionados y principiantes de la pintura artística tienen la oportunidad de crear sus obras pictóricas con todo lo que necesitan ya incluido.

Los representantes de esta tienda online subrayan que, gracias a estos kits, no existe la necesidad de gastar dinero de más comprando materiales por separado. Según la firma, por el equivalente a lo que cuesta una visita al cine, se compra todo lo necesario para disfrutar de una actividad como pintar, con múltiples beneficios.

Un catálogo con cientos de diseños Los aficionados a la pintura pueden elegir entre cientos de opciones el estilo artístico que más les guste. El catálogo de Canvas By Numbers tiene muchas referencias para que las personas trabajen con la que se sientan más cómodos. La tienda asegura que la amplia oferta responde al hecho de que pintar cuadros por números se ha convertido en el nuevo hobby de la gente creativa.

Además de económica y meditativa, aseguran que pintar es mucho más beneficioso para la autoestima que pasar horas y horas en las redes sociales. El ver culminada una obra que se pueda colgar en casa o regalar genera un sentimiento de orgullo altamente motivador. Sobre todo, cuando se termina la primera pintura.

Pintar cuadros por números va mucho más allá que usar esta técnica para colorear, como muchas personas lo hicieron en el colegio. Canvas By Numbers recalca que ha optado por esta metodología y ha incorporado materiales artísticos de calidad para que las obras tengan un acabado profesional. Además, con los nuevos kits, todos los elementos se entregan a la medida de cada obra.

Beneficios de pintar Asumir la pintura artística como un hobby trae muchos beneficios para la salud mental y física, según dicen los expertos. Para ellos, esta manifestación artística permite a las personas expresar lo que muchas veces no pueden decir verbalmente. Eso, a su vez, reduce los niveles de ansiedad en las personas que tienen un déficit comunicativo.

Otra virtud de la práctica de la pintura es que se ejercita el hemisferio izquierdo del cerebro. A través de ella es posible mejorar las capacidades en razonamiento lógico y concentración. Cuando se desarrollan este tipo de actividades se alejan pensamientos negativos y preocupaciones que tienen incidencia directa en los cuadros de depresión.

Canvas By Numbers destaca también que pintar cuadros por números mejora notablemente la motricidad fina de las personas, en especial la de los niños. Por último y no menos importante, resulta siempre un entretenimiento retador y al mismo tiempo divertido para practicar en solitario o en familia. Aseguran que este tipo de actividad estimula la producción de serotonina en el cuerpo, conocida como la hormona de la felicidad.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ADDAW, el certificado de accesibilidad web La importancia de saber defenderse en una entrevista de trabajo El catálogo de puertas automáticas peatonales de ASSA ABLOY Bed Lifter, fabricante de camas elevables de calidad en España ¿Por qué es importante el instructor para superar la frustración en el surf?