La importancia de adoptar animales, según CaniAusa

martes, 7 de febrero de 2023, 16:00 h (CET) Las mascotas son un miembro más de la familia. No obstante, actualmente, son muchos los perros y gatos que son abandonados en las calles y terminan en centros de acogida hasta poder encontrar una nueva familia. Comprometidos con la causa, la organización CaniAusa se dedica a la recogida de animales abandonados y a ofrecer perros en adopción en Barcelona. Asimismo, facilitan toda la información para saber cómo sumar un nuevo miembro a la familia de la forma más adecuada para él.

La adopción es una decisión importante Según cifras del estudio Él nunca lo haría 2022 de la Fundación Affinity, España tiene una de las tasas de abandono más altas de Europa, con aproximadamente 285.000 perros y gatos abandonados anualmente y refugiados en centros. Las estadísticas son una clara señal de que es importante crear conciencia ciudadana y en las administraciones sobre la protección animal. Además, es necesario aplicar nuevas normativas que promuevan la adopción consciente y la esterilización a tiempo, para reducir la presencia de animales callejeros y que no crezcan los números de abandono anual.

Poco a poco va creciendo esta concienciación. Por ejemplo, desde hace tiempo, la campaña "Adopta, no compres" se ha vuelto tendencia en el mundo entero a través de las redes sociales, precisamente por la cantidad de mascotas que aún viven en centros de acogida y desean encontrar una familia.

Formas de contribuir a una buena causa Además de tener gatos y perros en adopción en Barcelona, CaniAusa se convirtió en el mes de agosto en una de las primeras empresas catalana en cumplir con la Norma UNE 313001, relacionada con la Gestión Sanitaria y el Bienestar Animal. Gracias a esa norma, las administraciones contribuyen a la mejora de las instalaciones de los centros de acogida para que las mascotas estén en mejores condiciones. A raíz de ese logro, hoy en día, la empresa persigue el objetivo de que la norma se haga más conocida para que otras organizaciones también la puedan implementar.

CaniAusa brinda toda la información para adoptar a través de su página web, donde también tienen diversas fotografías de los animales que tienen bajo custodia.

Para los que quieran ir un paso más allá en esta buena obra, la empresa también ofrece la opción de hacer voluntariado, una buena elección para conocer de cerca la historia de vida de cada animal y ser su mejor compañía hasta que encuentren una familia que los llene de felicidad.

