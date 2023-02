La tienda online Estoresamedidabaratos.com dispone de diferentes tipos de estores a medida Emprendedores de Hoy

lunes, 6 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Gracias a su facilidad para ajustarse a los requerimientos particulares, hay mucha demanda de estores a medida. Estos se fabrican adaptados a las dimensiones exactas de la ventana donde se van a situar, a diferencia del modelo estándar, que ya viene con unas medidas predeterminadas. Por eso, su coste es un poco más elevado.

Sea cual sea el estor que se elija, este tipo de productos son muy versátiles, ya que se pueden colocar en cualquier área de las casas. Además, vienen en una infinidad de colores y combinan perfectamente con cualquier estilo de decoración, desde las más modernas, hasta las más clásicas. Para adquirirlos se puede acudir a tiendas online como estoresamedidabaratos.com.

Una tienda online premium donde adquirir estores a medida Estoresamedidabaratos.com es una tienda online premium para comprar estores a medida. Los productos se llevan al cliente directamente desde la fábrica hasta su vivienda. Un aspecto que deben saber los que necesitan estores es que adquirirlos de forma online es un 50 % más económico que en un comercio físico.

En cuanto a las características de los estores, hay varios tipos de tejidos para elaborar los productos a medida, entre ellos el screen, el opaco y el traslúcido.

Los estores de tejido screen son uno de los modelos más solicitados. Estos se caracterizan por tener unos microagujeros, los cuales permiten que las personas que están en el interior de un inmueble puedan ver al exterior, pero no viceversa. Otras de sus particularidades es que dejan pasar la luz, tienen varios grados de apertura y bloquean el paso del calor.

El otro modelo de estor es el opaco, que tiene la particularidad de bloquear la luz del exterior. Por ello, es perfecto para aquellos que quieren que sus espacios permanezcan oscuros. Asimismo, al ser un inhibidor de luz, no deja que el calor exterior penetre en el interior.

Finalmente, está el estor translúcido, que está elaborado con poliéster. Este tejido tiene varias peculiaridades, pero una de las principales es que no deja ver hacia el exterior, pero tampoco al interior.

Qué hacer si se desea un estor a media Las personas que desean un estor a medida deben definir en primer lugar cuál es el tejido que más se adapta a sus necesidades. Luego se debe proceder a tomar las medidas de la ventana con una cinta métrica metálica.

Una buena estrategia es medir el ancho de la ventana y sumarle 10 cm por cada lado. En cuanto al largo, se debe tomar la medida desde el techo y hasta donde se quiere que llegue el estor y sumarle cinco centímetros.

Los usuarios que tengan dudas pueden ponerse en contacto con el equipo de Estoresamedidabaratos.com y pedirle orientación.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.