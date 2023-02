Olika fabrica stands y displays modulares y reutilizables Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Tener una marca es una de las experiencias más gratas que un emprendedor puede experimentar.

Sin embargo, no basta solo con crear la idea del negocio; se debe ejecutar y dar a conocer para rentabilizarla. La publicidad ofrece muchas herramientas para lograrlo, entre ellas el marketing de eventos.

Esta técnica consiste en llevar la marca como patrocinadora o participante en congresos, ferias, etc. Por lo general, se emplea el uso de stands funcionales para atraer y atender a los posibles clientes. La compañía Olika es especialista en diseñar stands modulares y reutilizables para este tipo de eventos.

Los stands modulares y reutilizables correctos atraen y facilitan el comunicar ideas de negocios Un requisito indispensable para presentarse en eventos como ferias es contar con un espacio que comunique a simple vista de qué trata el negocio. Para esto, es recomendable montar un stand o contar con displays que faciliten la interacción con ese público objetivo. Sin embargo, no todas las empresas tienen el tiempo y creatividad para encargarse de ejecutar las ideas y convertirlas en el espacio óptimo que se necesita para vender.

Pensando en ello, la compañía Olika ofrece los servicios de creación e instalación de dichos módulos. En Olika entienden perfectamente lo importante que es tener “presencia en la calle” como factor determinante para que las marcas se den a conocer en la actualidad. Por eso, los espacios que diseñan no solo son atractivos, también son funcionales. Juegan con las dimensiones y la ubicación de elementos para no entorpecer la interacción con el target de sus clientes. Cada espacio está diseñado para cumplir con los objetivos de atraer, comunicar y vender.

Los stands reutilizables y modulares son ecológicos La compañía es consciente de que tener un stand puede resultar una inversión significativa, por tal motivo, ofrece opciones adaptadas a cada presupuesto. Cabe destacar que sus productos son reutilizables y ecológicos, por lo tanto, sus clientes pueden estar tranquilos acerca de la rentabilidad de la decisión de compra y en su contribución al cuidado del medioambiente. Además, los usuarios pueden adaptar cada stand al espacio que le proporcionen en los diferentes eventos a los que asista.

Las paredes modulares y los displays pueden pasar de un lado a otro según la necesidad de atención que requiera la ocasión. Utilizar estos productos en el marketing de eventos como parte de la estrategia de posicionamiento de las marcas ofrece la ventaja de establecer un primer contacto directo de gran impacto con un nuevo grupo de clientes potenciales. Esta es una excelente oportunidad para aprovechar y presentar los productos y servicios que se ofrecen a los asistentes y aumentar las ventas.

Un stand puede propiciar la primera interacción de una persona con una empresa o emprendimiento. De ahí la importancia de que su diseño sea llamativo y coherente a la identidad de la marca, ya que esto puede marcar la diferencia en el proceso de conversión de los clientes. Esta última meta será fácilmente lograda si se trabaja de la mano con Olika, especialistas en el sector, que ponen a disposición de los clientes interesados toda la información acerca de sus servicios en su página web oficial.

