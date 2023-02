Preparar recetas para cenar con pocos ingredientes y sencillas de elaborar con el Instagram de Cocinándome la Vida Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) Muchas personas se alejan de la cocina por la falta de tiempo, el cansancio y el trabajo, así que acaban pidiendo comida a domicilio o cenando fuera de casa. Estas opciones no son muy saludables ni económicas, pese a ser cómodas y rápidas.

Como solución a ello, la chef Vanessa Ventura Merino creó el perfil de Instagram Cocinándome la Vida, en el que demuestra que es posible cocinar en casa platos saludables, de una forma sencilla. Para ello, pone a disposición de los usuarios una selección de cenas fáciles y muy apetecibles que no necesitan más de cinco ingredientes. Sumando a los básicos que todo el mundo tiene en a despensa dos o tres componentes, es posible elaborar un menú completo para cada día de la semana.

Cenas fáciles y con pocos ingredientes La cena perfecta debe cumplir con dos características: ser ligera, pero no escasa, y ser completa, pero sin caer en exceso. Vanessa Venturas Merino ha ideado una serie de cenas fáciles que cumplen con estos requerimientos, sin necesidad de agregar un gran número de ingredientes.

Muestra de lo mencionado con anterioridad es su ensalada de bonito, elaborada con una menestra de navarra en tarro, bonito en aceite de oliva virgen extra y aceitunas rellenas. Para prepararla solo será necesario escurrir los ingredientes y volcarlos en el plato. De esta manera, se consigue una cena rápida, pero sobre todo saludable, con verduras, legumbres y un pescado que destaca por su alto valor nutricional.

Siguiendo la línea con las legumbres, el componente ideal para que la cena no sea pesada, Vanessa ha creado una ensalada con quinoa y garbanzos cocidos. A esta, incorpora un mix de frutos secos, arándanos deshidratados y cebolleta. Una opción altamente nutritiva, saludable y con un toque oriental que fascinará a cualquiera que lo pruebe.

Recetas con queso sencillas y saludables Para los amantes del queso, Vanessa Venturas Merino también expone diferentes exquisiteces que pueden prepararse rápidamente. Una opción es la sartenada de berenjena que, aparte de esta verdura, incorpora jamón serrano y queso. Este plato se caracteriza por tener un alto contenido de proteínas, fibra y muchas vitaminas y minerales.

Otra de las recetas fáciles de hacer y con pocos ingredientes, son los champiñones rellenos. Para ello, también emplea carne picada, orégano, cebolla y queso rallado. Su preparación es muy sencilla, a los champiñones vacíos incorpora el resto de ingredientes previamente mezclados y los introduce en el horno unos minutos. De esta manera, se obtiene una cena muy saludable, en poco tiempo y sin mucho esfuerzo.

En Cocinándome la Vida, Vanessa Venturas Merino muestra otras recetas saludables y fáciles de elaborar. Además, explica todos los pasos que requiere su preparación.

