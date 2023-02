Los productos Bravery, de Alinatur, y sus ventajas Emprendedores de Hoy

domingo, 5 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) La alimentación es un aspecto importante en la vida de perros y gatos, ya que les garantiza mayor bienestar, salud y un óptimo desarrollo. Por esta razón, proporcionarles una dieta equilibrada, a base de pienso de calidad, es esencial no solo para que crezcan sanos y fuertes, sino también para ayudarlos a prevenir enfermedades que puedan afectar a su bienestar.

En este contexto, la compañía española Alinatur ha desarrollado Bravery, una marca premium de alimentos secos para perros y gatos, que evita los trastornos alimentarios más comunes de las mascotas y les proporciona una vida sana, ya que los productos son elaborados con ingredientes 100 % naturales.

Alimentación de calidad para perros y gatos Dando un nuevo enfoque a la nutrición de las mascotas para ofrecer alimentos de mayor valor nutricional y excelente sabor, Alinatur ha revolucionado el mercado de la comida para animales de compañía con Bravery, una gama de piensos de calidad para perros y gatos que cubre todas las necesidades nutricionales de las mascotas.

Los alimentos premium para perros y gatos han sido elaborados a base de ingredientes naturales, libres de conservantes, colorantes y aditivos artificiales. Todos sus productos son monoproteicos, es decir, están elaborados con una sola proteína animal, mejorando la digestión de las mascotas. Además, no contienen cereales, por lo que son recomendados para perros y gatos alérgicos al gluten.

Todos estos aspectos han consolidado a Bravery como una marca con un gran número de artículos dentro de la categoría grain free, ya que cuenta con 40 referencias para perros y 22 para gatos, y con sabores surtidos para el gusto de cada mascota. Tienen piensos de pollo, salmón, cordero, cerdo ibérico, cerdo ibérico light y arenque, en formatos desde 600 gramos, 2 kg, 4 kg, 7 kg, hasta 12 kg, a elegir dependiendo de la edad y el tamaño de la mascota.

¿Cuáles son las bondades nutricionales de Bravery? Los productos alimenticios de la línea Bravery se elaboran a partir de ingredientes naturales, cuidadosamente seleccionados. Entre ellos, destacan elementos vegetales como la tapioca, levadura, yuca, boniato, inulina, así como aceite de salmón y pollo.

La incorporación de cada uno de estos ingredientes aporta a las mascotas vitaminas de tipo A, D-3, C y biotina, así como minerales y betaglucanos que fortalecen su sistema inmunológico. También son una fuente rica en omega-3 y taurina, componentes esenciales para proteger la salud cardiovascular y visual de los animales.

Por otro lado, el pienso de calidad de Bravery mejora la higiene bucal de los perros y gatos, reduciendo el mal aliento, y aporta mayor suavidad, densidad y brillo al pelaje de las mascotas. Su alto contenido en carnes y pescados proporciona la energía necesaria que requieren los animales para su día a día.

Alinatur es una compañía con más de 70 años de experiencia en la fabricación y comercialización de alimento natural para animales en España, así como en más de 60 países del mundo.

