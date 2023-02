Letrame Grupo Editorial publica la obra de Bernardo García 'Cantares de Iasa. La era de la magia' Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:40 h (CET) Bernardo García publica Cantares de Iasa. La era de la magia, obra editada por Letrame Grupo Editorial. En la novela, el autor cuenta la historia de Iloinen y el camino que tiene que recorrer para ser el rey de todos, entendiendo que ser rey significa gobernar para los demás, no sobre los demás. Aprenderá que no todos son buenos y que existirán ocasiones donde deberá enfrentar a quienes desearía ayudar. Así, el lector se encuentra ante una historia del temor a la muerte y de cómo se puede enfrentar a este miedo al mantenerse unidos en la adversidad.

El lector se enganchará, sobre todo, por los personajes, quienes crean un apego especial con el lector al descubrir este sus anhelos y valores. Tres son los personajes clave: Iloinen, Leijona y Kuolema. El primero es el personaje principal, un encantador elfo eterno. Es muy feliz, siempre intenta mirar el lado positivo de lo malo que le sucede; siempre está dispuesto a brindar una mano a quien lo necesite, siempre y cuando sus intenciones sean honorables. El segundo, Leijona, es el maestro y padre adoptivo de Iloinen. Es un espíritu primordial, suele presentarse ante los demás con la forma de un león gigantesco. Es sabio, pero arrogante; bondadoso, pero ventajoso. Está arrepentido por todos los males que causó al inicio de su existencia y espera expiar sus pecados. El tercer de ellos, Kuolema, es el antagonista, es el Doem de la muerte; es un ser misterioso del cual ningún eterno o mortal puede escapar. Por lo general, es invisible a la vista de los aatos, pero a veces toma alguna forma para interactuar con ellos y usarlos como herramientas.

Bernardo lo tiene claro: volverá a publicar un libro. Hasta el momento, las opiniones están siendo realmente favorables, todos los lectores coinciden en lo mismo: los personajes son inolvidables.

Sinopsis Iasa es una tierra de fantásticos paisajes y mágicas criaturas, donde los dragones están lejos de ser el mayor peligro y donde la muerte acecha en cada rincón.

Es en este mundo donde Iloinen, un pequeño niño elfo eterno, comenzará su travesía para ser el primer rey de los aatos y unirlos a todos bajo un mismo estandarte. Después de quedar huérfano, Iloinen se encuentra con Leijona, un espíritu primordial que busca a aquel que será digno de ser rey y tomar su poder; es este espíritu quien lo criará como su hijo y enseñará que ser rey no significa gobernar sobre los demás, sino para los demás. Pero, para Iloinen, no será fácil, pues Kuolema, el Doem de la muerte, buscará en todo momento evitar que el eterno consiga su cometido y pondrá en su camino a temibles líderes tribales, quienes intentarán arrebatarle la oportunidad de ser rey e, incluso, su propia vida.

¿Qué sucederá cuando un alma eterna se enfrente a la muerte?

Para contactar con el autor, se puede enviar un correo a Bernardo.garciara@gmail.com.

