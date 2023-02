33HOPS, proveedor estratégico de backup y replicación de datos Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 21:15 h (CET) Hoy en día, una de las principales amenazas a la ciberseguridad de las empresas es el ransomware, al igual que una amplia variedad de virus, como el malware y los troyanos, entre otros.

En este marco, la única forma de proteger la información es contar con un sistema de archivo que permita localizar una copia no afectada de los datos o una máquina virtual completa. Para ello, la firma madrileña 33HOPS cuenta con un equipo de especialistas en backup empresarial cualificados para diseñar la topología de backup que mejor se adapte a sus necesidades.

Mediante el empleo de tecnologías hibridas Windows/ Linux, los especialistas en backup empresarial de la compañía 33HOPS pueden replicar sus datos o servidores entre volúmenes dentro de un entorno virtualizado o hacia servidores Windows/ Linux.

Una de las técnicas recomendadas es realizar un backup en la nube para protegerse de desastres como incendios e inundaciones así como de robos. La potencia aplicable a las pequeñas y medianas empresas de esta solución se basa en el empleo de backup diferencial combinado con deduplicación de datos más compresión, además de la posibilidad de generar puntos de restauración ilimitados con acceso a todos los datos completos en cada uno de esos puntos.

Este tipo de esquemas de backup es sencillo de instalar y cuenta con un funcionamiento versátil que permite a las compañías desplegar sus topologías DRS de forma flexible. Aquellas empresas que cuenten con un departamento de sistemas sobrecargado de trabajo pueden solicitar la implantación de esta solución por parte del equipo de 33HOPS, así como la formación de los empleados para una óptima utilización de las herramientas.

Funcionamiento Suponiendo que se tienen unos 2 TB de datos en archivos o máquinas virtuales, se podrán mantener aproximadamente 120 puntos de restauración en un disco duro de tan solo 4 TB, dependiendo de la cantidad de nuevos datos únicos generados a diario. Además, los despliegues de 33HOPS no necesitan de hardware adicional, ya que funcionan en cualquier entorno. Necesitará únicamente uno o varios discos de en torno al doble de capacidad que el volumen total de datos a proteger.

Las soluciones desplegadas por 33HOPS son una de las mejores alternativas disponibles en el mercado a la hora de realizar copias de seguridad de archivos, bases de datos y máquinas virtuales, tanto las que se encuentren alojadas en algún servidor on premises local o aquellas que estén alojadas remotamente en servidores dedicados.

