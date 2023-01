La cuarta edición del congreso CTO Summit ya tiene fecha Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de enero de 2023, 11:14 h (CET)

Con el objetivo de apoyar y promover a los profesionales del sector IT en el mundo de las empresas y los negocios, GeeksHubs nació en 2012 con la propuesta de transformar la educación y el recruitment tech.

Así, ha formado la Comunidad Geek, un grupo con más de 3.000 profesionales tecnológicos que ha impulsado la organización del congreso CTO Summit, uno de los únicos foros avanzados de tecnología en España. El mismo tendrá su cuarta edición el 26 y 27 de mayo en Valencia, donde CTOs y equipos IT podrán intercambiar experiencias y conocimiento.

El CTO Summit reúne todo el talento tecnológico En los últimos años, Valencia ha sido una de las ciudades en las que más compañías tecnológicas se han instalado, generando un ecosistema IT innovador, en un contexto en el que la figura del director de tecnología se ha convertido en un puesto clave para el desarrollo de las empresas. En este marco, Valencia será sede los días 26 y 27 de mayo de la 4a edición del congreso CTO Summit, un foro dirigido a la figura del CTO y sus equipos IT, el cual está organizado por la firma GeeksHubs con el apoyo de Dekalabs, HP, Nubersia y OkMobility.

De esta manera, la ciudad ofrecerá a la comunidad tecnológica una experiencia completa, en la que los asistentes podrán realizar diferentes actividades complementarias vinculadas con la música, el deporte, la cultura y el ocio.

Las ponencias y conferencias de la cuarta edición del congreso CTO Summit 2023 reunirá a aquellos CTOs, directores de tecnología y equipos IT que se encuentran abordando los grandes desafíos tecnológicos del sector, ofreciendo una serie de conferencias sobre gestión del talento en equipos IT y enfoque de negocio para CTOs, además de charlas sobre tecnología innovadora y destinada al bien social. Asimismo, durante los dos días de congreso, se llevarán a cabo diferentes ponencias desde una perspectiva práctica sobre temáticas variadas como ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Blockchain, UX/UI, Realidad Virtual y robótica, entre muchos otros temas.

Por otra parte, se entregará el Premio GeeksHubs a Mejor CTO en reconocimiento a la labor de estos profesionales, con el objetivo de visibilizar ante la sociedad la figura del director de tecnología en las empresas y de reconocer la importancia de sus funciones y responsabilidades, a la vez que favoreciendo una corriente de referentes en el ámbito de la ciencia tecnológica.

Por lo tanto, quienes se encuentren interesados en asistir al congreso CTO Summit el próximo 26 y 27 de mayo en Valencia, pueden consultar la web del evento con toda la información.



