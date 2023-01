¿Cómo encontrar y contratar al arquitecto más adecuado para cada proyecto? Pacheco Moreno lo explica Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Un arquitecto es un profesional indispensable cuando se pretende llevar a cabo un proyecto de construcción o reforma que requiere precisiones técnicas específicas. Los servicios de estos expertos constituyen la garantía de que un trabajo de remodelación o diseño estructural terminará dentro del tiempo y del presupuesto establecidos.

En Pacheco & Asociados Arquitectos, una firma con sede en Murcia y Alicante, sostienen que, así como en otras profesiones, aquí también hay especializaciones. Por eso, es necesario seguir una serie de pasos para encontrar y contratar el arquitecto más adecuado para un proyecto, tomando en cuenta sus particularidades.

Definir capacidades profesionales y necesidades arquitectónicas La empresa Pacheco & Asociados Arquitectos es un estudio que se ha vinculado a proyectos de arquitectura minimalista y sostenible con 25 años de experiencia. No solo han trabajado en España, también lo han hecho en el exterior, específicamente en el Reino Unido. Su arquitecto principal, Juan Pacheco Moreno, explica que han dirigido o participado en proyectos de viviendas individuales, bloques de apartamentos y desarrollos urbanísticos.

Con base en esa experiencia, Pacheco Moreno asevera que cada proyecto tiene sus necesidades específicas. Afirma que esta premisa es válida tanto para trabajos de rehabilitación o reforma, como de construcción. En función de ello, lo primero es determinar cuáles son las necesidades que existen en un proyecto. El siguiente paso es informarse de si el rango de servicios de un arquitecto puede cubrir esas necesidades.

Un aspecto fundamental es que en España es obligatoria la contratación de un arquitecto debidamente colegiado para cualquier nueva obra o reforma con cambios estructurales. Para aclarar dudas, Pacheco Moreno recomienda acudir al ayuntamiento correspondiente y averiguar qué tipo de permiso se requiere. Existen licencias de obra menor y licencias de obra mayor; en el caso de estas últimas, siempre se requiere la supervisión de un arquitecto.

Datos para elegir al arquitecto apropiado Una vez establecida la necesidad de un arquitecto es cuando comienza realmente el trabajo de selección del perfil más adecuado. Lo primero que recomienda buscar Pacheco Moreno es la empatía, es decir, un profesional con el que realmente se pueda conectar. Debe ser un arquitecto que pueda involucrarse realmente en el proyecto y con el que sea posible trabajar en conjunto.

Otras cualidades que debe tener el profesional es que pueda manejar el alcance del proyecto. En este sentido, es importante que pueda demostrar su experiencia previa y que esta se relacione con proyectos similares. Un plus es que el arquitecto y el contratante sin lugar a equívocos. Por ello, es fundamental que el profesional se haga entender.

Para conocer al arquitecto desde la primera entrevista, es necesario preguntarle sobre su filosofía de diseño o los problemas que prevé en el proyecto. También es importante conocer su punto de vista sobre cuánto es el tiempo estipulado para ejecutar la obra, cuáles serían sus servicios y sus honorarios. Pacheco Moreno asegura que, aunque hay preguntas que son básicas, el cuestionario definitivo lo determina cada proyecto en particular.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una reflexión sobre la Naturopatía Razones por las que apostar por un tratamiento antideslizante para el suelo Frases especiales para dedicar en un cumpleaños, de la mano de Frases Buenas ROOMTORENT, la empresa que facilita el proceso de alquilar vivienda vacacional Iquall Networks apuesta a mantener el ritmo de crecimiento durante 2023