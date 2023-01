Trepillé, las joyas artesanales Made in Spain Emprendedores de Hoy

Desde siempre, el ser humano ha manifestado el deseo de tener protagonismo y originalidad. Sentirse único y exclusivo demuestra la necesidad de autoafirmación, un concepto más arraigado en las mujeres con relación a la belleza y la moda.

Uno de los elementos que ayudan a la distinción y originalidad de la mujer es la joyería, ya que le aporta un toque único a la vestimenta femenina. En este contexto, las joyas artesanales de Trepillé se caracterizan por la exclusividad de cada uno de sus diseños.

Excelentes joyas artesanales con materiales de primera calidad, en Trepillé Trepillé es una marca de joyería ubicada en San Fernando, Cádiz, especializada en la fabricación de joyas, accesorios y complementos de moda de forma artesanal. En esta empresa apuestan por crear una a una las piezas con diseños exclusivos, en un proceso que cuida la forma, los detalles y la calidad. Además de la originalidad que presenta, cada pieza muestra un diseño que busca transmitir la sencillez y delicadeza de la mujer, a la vez que pueda combinar tanto con el look diario como con looks de ocasiones especiales. Su gama de joyas y complementos son elaborados con materiales de excelente calidad, como la plata de ley 925, oro de 24 quilates y piedras destacadas como la circonita negra, amazonita, lapiz azuli y cuarzo rosa.

Todos los materiales son hipoalergénicos, dando la seguridad a sus clientes de que pueden utilizar las joyas sin tener ninguna reacción alérgica. El catálogo de productos de la firma incluye una gran variedad de anillos, collares, chokers, pendientes, horquillas y brazaletes. Todos estos productos reflejan la mejor tradición y arte de Andalucía, con lo cual Trepillé se eleva como una marca de joyería de fabricación 100 % española.

¿Cómo realizar una compra en Trepillé? Para comprar algún accesorio o complemento de la marca, hay que dirigirse al sitio web de la misma, donde se encuentra la tienda online. Existen dos formas de realizar la compra: como invitado o creando una cuenta de usuario personal. La opción más recomendada es la segunda, ya que permite tener ciertas ventajas, como la posibilidad de realizar cambios o anulación del pedido durante los primeros 30 minutos después de haberlo hecho. También permite al usuario revisar el estado del pedido actual o el historial de compras realizadas. Una vez finalizada la compra, la firma realizará el envío por una empresa de transporte, con diferentes importes y tiempos de entrega que dependen de la zona de España a la cual se realizará el envío.

Las joyas artesanales de Trepillé se posicionan como una de las mejores opciones de joyería de España para vestir con elegancia y distinción.



