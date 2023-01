La importancia de contar con fuentes de agua de osmosis en empresas, por Aquainstala Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 10:18 h (CET)

El consumo de agua embotellada ha aumentado en los últimos años, lo que ha generado un gran impacto en el medio ambiente, la salud y la economía.

Por eso, en la empresa, es importante contar con fuentes de agua filtrada y remineralizada que garanticen la calidad del agua y minimicen de forma drástica el gasto en agua potable por parte de todos los integrantes del negocio.

Uno de los principales beneficios es el ahorro económico El litro de agua embotellada, ya sea en garrafas o botellas, es mucho más cara (hasta un 95 %), especialmente si se consumen grandes cantidades. En cambio, contar con un sistema de filtrado en la empresa permite a los trabajadores acceder a agua osmotizada, filtrada y remineralizada de máxima calidad, de forma casi gratuita e ilimitada.

El precio promedio del agua en garrafas o embotellada suele rondar los 0,5 € por litro, mientras que el agua que consume una fuente de agua filtrada conectada a la red tiene un precio medio de 0,01 € por cada litro.

Además, el agua filtrada y remineralizada es más saludable que el agua embotellada. Muchas veces, el agua que se vende en botellas no está sujeta a los mismos controles y estándares de calidad que el agua del grifo. Por lo tanto, puede contener residuos plásticos que a, largo plazo, podrían ser perjudiciales para la salud.

Las fuentes de agua para empresas de Aquainstala no solo osmotizan y filtran el agua, la remineralizan para que el consumidor beba un agua de máxima calidad.

Otra ventaja importante es que, con las fuentes de agua filtrada, se consume agua de 0 km. El transporte de agua embotellada requiere de una gran cantidad de energía y genera una importante huella de carbono, ya que son necesarios vehículos para transportarla desde el punto de origen hasta el punto de distribución.

En términos de practicidad, las fuentes de agua fría para restaurantes y empresas no requieren de la recarga de agua embotellada, sorteando el trabajo pesado y la necesidad de estar al pendiente de realizar pedidos y trabajar con proveedores. Asimismo, estos enfriadores permiten beber agua fría y caliente sin tener que reemplazar el suministro.



