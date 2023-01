Un Virgen Extra de Edición Limitada, el Finca Badenes de Primer Día de Cosecha de Aires de Jaén AOVE Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Existen algunos productos alimenticios cuyo proceso de elaboración modifica enormemente su sabor final y un ejemplo claro de esto es el del aceite de oliva. Esto se debe a que hay una gran diferencia entre adquirirlo en el supermercado, en un mercado artesanal o directamente desde la finca.

En consecuencia, muchas empresas regionales o familiares han optado por contar con su propia receta y elaborar productos únicos. En Andalucía, una de las más reconocidas es Aires de Jaén, la cual lanzó la edición limitada del aceite de oliva virgen extra (AOVE) Finca Badenes “Primer Día de Cosecha”.

Marca insignia de aceite de oliva en España y el mundo Aires de Jaén es una empresa familiar que cuenta con 55 años de experiencia en el sector del aceite de oliva y que pone a disposición tres servicios diferentes. Además de contar con un gran olivar del que extrae su propio aceite de oliva virgen extra, la entidad también tiene una envasadora para servir aceites con la marca de sus clientes.

Por otro lado, proporciona un servicio completo de oleoturismo, por el cual los visitantes palpan todos los procesos de producción hasta degustar los mejores aceites de oliva virgen extra. A su vez, Aires de Jaén no solo comercializa, sino que se posiciona como uno de los mayores exportadores de aceite de oliva de Andalucía. En total, exporta a 54 países más de 8 millones de litros al año.

Un producto único en el mercado Para celebrar el éxito de 55 años de trayectoria, Aires de Jaén ha lanzado la edición limitada del aceite de oliva virgen extra Finca Badenes “Primer Día de Cosecha”. Este está elaborado con las aceitunas de sus olivares ubicados a la orilla del río Guadalquivir. Su gran característica es la inmediata sensación de fragancias limpias, frescas, frutales y a frutos secos.

Además, cuenta con una gran complejidad aromática cuyo origen se basa en las plantas que cohabitan en el olivar, como la hierba de trigo o la manzanilla. También dispone de notas frutales como plátano verde, manzana, almendra verde y piñones.

Por otro lado, cabe destacar que, en boca, deja una sensación aterciopelada, con un sabor muy equilibrado y que tiene un ligero amargo y picante. En relación con su proceso de elaboración, el aceite es obtenido del fruto del olivo únicamente mediante procedimientos mecánicos en condiciones particularmente térmicas que no alteran el aceite y que no hayan tenido más tratamiento que el lavado, decantación, centrifugación y filtrado.

Este aceite de oliva virgen extra es un ejemplo de la gran variedad que contempla todo el proceso de elaboración que llevan adelante en Aires de Jaén. Con la expansión de la exportación, su misión se ha convertido en transmitir la cultura del AOVE más allá de las fronteras para que el mejor aceite de oliva posible se disfrute en las mesas de todo el mundo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.