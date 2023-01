EcoCleans, especialistas en limpieza en Barcelona

Las tareas del hogar requieren tiempo extra, sobre todo aquellas que tienen que ver con la limpieza. Muchas personas no disponen de un horario para dedicarse por completo a sanear la casa y la mejor solución es contar con empresas de limpieza en Barcelona que no solo sean rápidas y confiables, sino que también contribuyan con el cuidado del medioambiente gracias a una modalidad ecológica.

En ese sentido, EcoCleans es una primera organización comprometida con el planeta y en resguardar la seguridad de todos los habitantes al no usar químicos ni elementos tóxicos mientras se realiza el trabajo.

Un servicio completo El compromiso con el medioambiente va en ascenso. Cada vez son más las marcas que apuestan por una modalidad ecológica y crece el número de clientes que se inclinan por este sistema en beneficio del planeta. En EcoCleans ha sido así desde que el negocio nació hace siete años. Además, la empresa posee los certificados de calidad estipulados para que el uso de los productos de limpieza sea seguro.

El saneamiento abarca todas las partes del hogar, desde las habitaciones hasta los baños y la cocina. A parte, cuenta con un personal especializado que se encarga de retirar el polvo de todas las superficies y también limpiar ventanas, suelos, muebles, entre otros. Eso sí, sin alterar el orden ya existente de los juegos de mesa ni de los objetos ubicados en los dormitorios, para así evitar molestias, a no ser que el cliente decida algún cambio. Asimismo, al no usarse productos tóxicos, no hay riesgos en la salud de otros integrantes de la casa, como las mascotas.

Parámetros de calidad demostrables La seguridad está completa frente al hecho de que EcoCleans solo contrata empleados calificados, los cuales deben tener referencias comprobables antes de ser aceptados en el empleo y así se verifica que son de confianza. Asimismo, uno de los puntos claves de la compañía es la responsabilidad, por lo que el encargado de la limpieza llegará el día y horario estipulado, sin contratiempos.

La empresa posee múltiples canales de atención, a través de números telefónicos, correo electrónico y redes sociales. Con un sistema adaptado a las nuevas tecnologías, es muy fácil comunicarse con el staff, quienes también ofrecen un chat en línea en el sitio web habilitado las 24 horas.

Precisamente ahora que muchas personas no tienen tiempo para arreglar la casa después de la Navidad y antes de que comiencen los compromisos en el trabajo durante el 2023, es muy recomendable tener a disposición al personal más eficiente en temas de limpieza y bajo todos los protocolos de calidad.