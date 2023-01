Empower Talent y Omcnicom presentan el Máster en Comunicación y Design Thinking 2023-2024 Emprendedores de Hoy

Los medios de comunicación y el marketing han existido durante años, pero con el paso del tiempo, los profesionales notaron la necesidad de mejorar las estrategias para llegar a los usuarios de una forma más responsable y empática. Con base a ello, Empower Talent y Omnicom PR Group presenta el Máster en Comunicación y Design Thinking, un programa enfocado en la aproximación que se necesita en la actualidad para comunicar. De manera que ayudan a desarrollar la creatividad por medio de una visión práctica y el trabajo en equipo para generar contenido relevante.

Máster en Design Thinking y Transformación en Comunicación Es una realidad que los usuarios están cada vez más involucrados en el proceso de la comunicación, tanto en los medios de comunicación tradicional como en las redes sociales. Hace 15 o 20 años, las personas recibían noticias y publicidad de forma unidireccional, lo que quiere decir que no tenían manera de responder u opinar ante lo que se les mostraba. Pero con la llegada de las redes sociales, la opinión y la percepción de los espectadores se ha convertido en un factor determinante en la producción de contenido.

Con esto en mente, Omnicom Public Relations Group y la Universidad Complutense de Madrid desarrollaron un máster especializado, que ayuda a preparar a los profesionales para las nuevas exigencias del sector. El programa de Comunicación y Design Thinking se enfoca en la nueva normalidad para producir de forma estratégica la priorización al usuario y sus intereses. De esta forma, logran ofrecer una visión más humana, flexible y ágil, que responde las exigencias actuales de la comunidad.

Prácticas Remuneradas en Omnicom: un fuerte compromiso con la empleabilidad El Máster ofrece prácticas remuneradas en las oficinas de Madrid y México, lo que supone un compromiso del Grupo Omnicom con la formación práctica (hands-on) de los futuros profesionales de este sector.

El programa académico consta de 5 módulos que se enfocan en la filosofía del Design Thinking. Los estudiantes adquieren competencias estratégicas, soft skills y power skills que determinan la relevancia del contenido, basado en las necesidades del usuario. El resultado se traduce en mejoras de la capacidad para trabajar en equipo, empatía y pensamiento crítico, mientras emplean las técnicas estratégicas que exigen las nuevas comunicaciones.

Para llevar a cabo todo el proceso de aprendizaje, emplean el Learning by Doing, una serie de pasos prácticos que ayudan a mejorar el pensamiento crítico individual y la toma de decisiones. En primera instancia, desarrollan el entendimiento como base, en el que aprenden a conocer y empatizar. Luego comienzan a asimilar la metodología para crear soluciones estratégicas en el campo de la comunicación. Este mismo programa permite medir y validar la calidad de la información para seguir mejorando la gestión.

