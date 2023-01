Evo Computer y sus expertos en equipos reacondicionados

En la actualidad, el contexto económico genera que la compra de un ordenador, portátil o smartphone original y de fábrica resulte cada vez más inalcanzable. Es por ello que en el último tiempo las personas optan por alternativas más accesibles para evitar problemas financieros que afecten a su bolsillo.

Con el objetivo de facilitar la compra de este tipo de herramientas de tecnología, nace Evo Computer, una empresa que brinda un servicio de comercialización de equipos reacondicionados mediante procesos de renovación estética.

Un equipo reacondicionado supera controles de calidad y posee garantía Los equipos reacondicionados de Evo Computer superan controles de calidad realizados por técnicos especialistas que se encargan de desmontar, inspeccionar y limpiar pieza por pieza. La empresa proporciona productos que cuentan con características originales de fabricación y con garantía de hasta dos años.

En su catálogo de aparatos electrónicos reacondicionados, la empresa incluye ordenadores, portátiles, equipos All In One, iPhones y CPU´S. Entre los portátiles se pueden encontrar primeras marcas y especificaciones que incluyen procesador Intel i5, sistema operativo Windows 10 Pro y memoria RAM de 8 GB.

Un dispositivo reacondicionado tiene la capacidad de adaptarse a distintas necesidades y ámbitos de la vida en general, como colegios, universidades, empresas y tiendas de barrio. En cada uno de estos sectores las personas utilizan de forma periódica equipamiento electrónico y la mayoría no lo puede comprar totalmente nuevo por cuestiones económicas. Desde la compañía liderada por Borja Díaz, buscan garantizar la posibilidad de acceso mediante un sistema de relación precio-calidad.

Los equipos reacondicionados colaboran con el planeta La tecnología reacondicionada supone importantes beneficios para el cuidado del medioambiente. Cada vez que una persona compra un nuevo dispositivo electrónico genera contaminación, teniendo en cuenta que los métodos de fabricación de este tipo de herramientas contienen metales peligrosos, como mercurio, plomo, cadmio, cromo, arsénico y antimonio.

Con la adquisición de un equipo reacondicionado se tiene la oportunidad de reducir los desechos electrónicos que se producen y permite a las empresas establecer un mejor servicio que incluye a más sectores de la población.

Uno de los mejores ejemplos de accesibilidad que impulsa el sistema reacondicionado se observa en los iPhones. Hay un importante porcentaje de la sociedad que no puede obtener un móvil de estas características debido a su precio. En Evo Computer se pueden encontrar diferentes modelos y colores con las mismas especificaciones que contiene un móvil nuevo de este tipo.

La importante exigencia económica que demanda el mercado actual de tecnología hace que la compra de equipamiento reacondicionado no pare de crecer. Comprar en estos términos ya no es alternativa, sino primera opción.