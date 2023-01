En el 2023 las pymes son el objetivo de los ciberataques

Organismos internacionales han indicado en reiteradas ocasiones que los ciberataques representan hoy en día el riesgo más importante no controlado que existe en la Unión Europea. El ataque cibernético a la seguridad de la información pone en un inminente peligro la subsistencia de los negocios, especialmente de las pymes por estar mucho más desprotegidas.

No obstante, hay empresas especializadas en ciberseguridad capaces de ofrecer soluciones efectivas que reduzcan considerablemente este riesgo para una compañía. Una de ellas es Xeoris, una firma especialista en ofrecer tecnología y seguridad a pequeñas y medianas empresas, haciendo uso de herramientas especialmente diseñadas para detectar los problemas en los sistemas y para proteger los datos, como además en el caso de tener un Ciberataque, las respuesta con equipos especializados para resolver el incidente y sus consecuencias tanto técnicas como legales.

Ciberataques, un peligro real para las pymes modernas Se estima en los estudios realizados por numerosos organismos públicos y privados, que el 60% de las pymes han sufrido algún tipo de ciberataque en los últimos dos años. Pero lo más aterrador es que muchas de las empresas que forman parte de ese porcentaje, no saben que han sido víctimas de un ataque cibernético. De media, el plazo de tiempo en el que un malware es detectado en el sistema es aproximadamente 7 meses.

Esto ocasiona una serie de consecuencias que no solo tienen que ver con la vulneración de la seguridad de datos de vital importancia, sino también con el aspecto económico. De hecho, el coste promedio para resolver un ataque de este tipo está en el entorno de los 30.000 € para las empresas más pequeñas. Si se considera esto último, implica que muchas pymes podrían desaparecer al no poder hacer frente a estos costes. Por lo cual, al menos un 30% de estas simplemente no pueden salir a flote después de ser atacadas. Por esta razón, hoy más que nunca es necesario contar con las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir y combatir los ataques cibernéticos a la seguridad de una pequeña o mediana empresa.

Un producto tecnológico capaz de ofrecer seguridad a las pymes La firma Xeoris es una compañía que destaca por ofrecer actualmente en España, el único ciberseguro que añade la más moderna y avanzada tecnología a las coberturas aseguradoras más completas. Se trata de un producto que permite detectar problemas de vulnerabilidad en el sistema antes de cualquier ataque. Pero, además, si la empresa es atacada, ofrece coberturas que garantizan asistencia jurídica, atención técnica especializada para resolver los Incidentes, pérdida de beneficios, fraude tecnológico, responsabilidad civil, daños al sistema y mucho más. Todo con el fin de ofrecer la mayor protección tanto al empresario como a su negocio.

El producto se adapta al tamaño y la necesidad de la empresa, con lo que se consigue disponer de las mejores condiciones económicas al alcance de cualquier negocio, pudiendo obtener el producto completo desde menos de 18€/mes

En Xeoris se puede solicitar mucha más información acerca de su producto y así conocer todas las ventajas y coberturas que ofrece, además de todo el detalle para aquellas empresas que tengan interés en distribuir comercialmente el producto. En el mundo postmoderno, la ciberseguridad es una prioridad para cualquier pyme, si es que desea poder asegurar su supervivencia como empresa para el futuro.