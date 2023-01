Solicitar la jubilación online con el certificado digital, por CertificadoElectronico.es Emprendedores de Hoy

sábado, 7 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La Constitución Española, en su artículo 50, reconoce la garantía de pensiones adecuadas y actualizadas para los ciudadanos de tercera edad. Una vez cumplidos los requisitos expuestos por la ley, los interesados deben solicitar la pensión de jubilación ante la Seguridad Social. Sin embargo, ya no es necesario acudir a una de sus oficinas para pedirla, sino que ahora se puede hacer desde casa gracias al certificado digital. Para ello, se debe elegir la opción de solicitar jubilación en el portal Tu Seguridad Social. Allí es necesario anexar una de las siguientes opciones: la cl@ve permanente o un certificado digital. Este último es fácil de conseguir, ya que plataformas como certificadoelectronico.es permiten obtenerlo siguiendo unos pasos simples.

¿Qué gestiones de jubilación se pueden hacer con un certificado digital? El certificado digital permite solicitar la pensión de jubilación nacional en sus diferentes vertientes. La principal es la jubilación estándar, la cual aplica para personas con 66 años y 2 meses de edad que acrediten 15 años de cotización. Y después se encuentra aquella para personas con 65 años de edad que acrediten 37 años y 6 meses de cotización.

El certificado digital también permite la solicitud virtual en situaciones menos frecuentes como los casos de jubilación anticipada, jubilación parcial y los casos de personas con discapacidad o coeficientes reductores de edad.

Todas las jubilaciones mencionadas pueden solicitarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. También es posible consultar el estado de la tramitación de jubilación. Gracias a estas opciones habilitadas por el certificado digital, ya no es necesario trasladarse hasta una oficina para hacer las gestiones correspondientes.

¿Se puede hacer una solicitud de jubilación a nombre de otra persona? La solicitud de pensión la pueden hacer personas que ejerzan como representantes de los ciudadanos de tercera edad, incluso si no están inscritos en el Registro de Apoderamientos. Esto les permite solicitar la jubilación en nombre de otros, lo cual representa un beneficio para las personas mayores que no saben manejar Internet.

Antes de hacer la presentación de la solicitud, los representados deben hacer una autorización mediante un enlace que reciben por SMS en su teléfono móvil. Para usar este servicio, es necesario que el representante tenga un certificado digital.

En este sentido, obtener un certificado digital con CertificadoElectronico.es solo tarda 30 minutos. La plataforma utiliza una técnica de identificación por vídeo para emitir el comprobante, por esto, se debe tener a la mano un dispositivo con cámara y DNI. Al igual que la solicitud de jubilación, este proceso se puede hacer desde casa.

La opción de solicitar jubilaciones por internet ha llegado para facilitar el pago de pensiones y aligerar el flujo de trabajo en las oficinas físicas. Además, el certificado digital es un recurso útil que puede utilizarse en otras plataformas públicas y que es reconocido como documento oficial.



