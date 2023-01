MindFit responde, diferencias entre estrés laboral y Síndrome de Burnout Emprendedores de Hoy

sábado, 7 de enero de 2023

El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante un estímulo, una reacción frente a la presión de una situación laboral. Es un fenómeno que puede resultar beneficioso para lograr mejores resultados en el trabajo y avanzar, siempre y cuando esté regulado. Si no se controla, puede ser peligroso para la salud, tanto física como mental, pudiendo provocar daños a largo plazo.

Para evitar esto, es importante aprender a manejar el estrés laboral, entendiendo el significado que se otorga a la situación demandante, además de prestar atención al estado físico y psicológico y a las condiciones ambientales. De esta manera, se pueden controlar mejor las reacciones y alcanzar el equilibrio para afrontar los retos laborales sin poner en riesgo la salud.

El Síndrome de Burnout, también conocido como «estar quemado», es una manifestación de estrés laboral crónico en profesionales cuyo trabajo implica contacto directo con personas. Está caracterizado por tres síntomas principales: fatiga emocional, despersonalización y falta de realización personal. El Síndrome de Burnout se genera por el desgaste profesional de los trabajadores que deben lidiar con altas demandas emocionales.

La fatiga emocional se manifiesta a través de una sensación de agotamiento y fatiga ante el esfuerzo que implica llevar a cabo la tarea. Esto puede tener una manifestación física o psíquica, dando lugar a la impresión de que ya no se puede seguir dando de sí mismo a los demás.

La despersonalización, por otro lado, se refiere al desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas distantes y frías hacia otros, especialmente hacia los usuarios que reciben el trabajo. Esto genera una deshumanización de los clientes, lo que contribuye a la generación de estrés.

Por último, la falta de realización personal está representada por la desilusión y desmotivación para dar sentido a la propia vida y hacia los logros personales. Esto se traduce en una actitud negativa hacia el trabajo y hacia uno mismo, además de una disminución de la productividad y autoestima.

MindFit, como plataforma digital integral que ofrece soluciones de bienestar mental, desarrollo personal, profesional y de liderazgo, enfocado a empresas, organizaciones e individuos. Dichas soluciones se ofrecen a través de coaching personalizado y grupal, pruebas diagnósticas y contenidos digitales diseñados con base científica, programas educativos certificados, así como a través de la terapia psicológica online. Por ello, MindFit se ha convertido en un aliado imprescindible para empresas que desean mejorar el clima y bienestar laboral, y evitar los impactos negativos del Síndrome de Burnout en la empresa.

El Síndrome de Burnout es un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común entre los profesionales que trabajan en el sector de los servicios, especialmente aquellos que están en contacto directo con el público. Es una manifestación de estrés laboral crónico que se genera por el desgaste profesional de los trabajadores que prestan asistencia a terceros, y que se manifiesta por tres síntomas principales: fatiga emocional, despersonalización y falta de realización personal.

Por lo tanto, el Síndrome de Burnout se caracteriza por una sensación de agotamiento y fatiga que impide seguir dando lo mejor de uno mismo a los demás. Además, se generan actitudes y respuestas frías hacia los usuarios de los servicios, lo que contribuye a la deshumanización de los clientes. Finalmente, esto se traduce en una desilusión y desmotivación para dar sentido a la propia vida y hacia los logros personales, así como en una disminución de la productividad y autoestima.

Esta manifestación de estrés laboral crónico es un problema cada vez más común entre los profesionales de los servicios, especialmente aquellos que están en contacto directo con el público. Por lo tanto, resulta importante que todos los individuos que trabajan en estas áreas sean conscientes de las consecuencias que puede tener el Síndrome de Burnout, así como de los factores que contribuyen a su desarrollo. Es importante que los trabajadores se tomen un tiempo para cuidar de sí mismos, para evitar el desgaste profesional y el desarrollo de esta manifestación de estrés laboral. De esta forma, los profesionales podrán seguir prestando un servicio de calidad y cuidar de su salud.



