¿Cómo se puede conseguir una hipoteca al 100%? Sellfy Inmobiliaria

Adquirir una vivienda supone una inversión importante en la actualidad. Sin embargo, en algunas ocasiones no es posible afrontar el desembolso requerido para la compra del inmueble. De hecho, uno de los requerimientos más importantes es tener ahorrado como mínimo el 20% del valor total de la vivienda.

Ante esta situación muchos compradores se preguntan ¿cómo conseguir una hipoteca 100%? Es por ello que desde Sellfy Inmobiliaria se han centrado en dar respuesta a este tipo de interrogantes, proporcionando para ello un servicio integral orientado a brindar acceso al mercado financiero a las personas con menos capital de aportación.

¿Por qué es difícil conseguir una hipoteca 100%? De acuerdo con los expertos en materia inmobiliaria, las hipotecas al 100% son aquellas en las que se financia la totalidad del precio de compraventa o del valor de tasación de un inmueble. Se trata de una de las mejores alternativas para quienes no cuentan con la entrada de dinero a la hora de solicitar una hipoteca.

No obstante, este tipo de préstamos no son habituales. En la actualidad, la mayoría de las entidades financieras tienden a conceder hipotecas que no superan el 80% del valor de la vivienda, ya que un porcentaje mayor supone incrementar el riesgo de que haya impagos por parte del usuario que adquiere la hipoteca.

Asimismo, las hipotecas que superan el 80% no se pueden titulizar. Esto quiere decir que al conceder un préstamo del 100%, el banco no podrá vender la deuda a un tercero para obtener algún tipo de beneficio.

¿Cómo conseguir el 100% de la hipoteca? Ante el cuestionamiento sobre cómo conseguir el 100% de la hipoteca, existen diferentes alternativas. En general, una de las más directas y efectivas para conseguir una hipoteca que financie más del 80% del precio del inmueble hace necesario que otra persona avale la operación. No obstante, lo más recomendable es conocer primero cómo funciona el aval y cuáles son los riesgos de este.

Otra de las vías más apropiadas para obtener una hipoteca 100% es tratar de negociar a través de un servicio de bróker hipotecario como el que ofrecen en Sellfy Inmobiliaria. Además, es necesario contar con un buen perfil financiero, contar con un aval o adquirir una vivienda de la cartera inmobiliaria del banco.

