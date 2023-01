Las 5 claves para obtener óptimo posicionamiento web Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 16:40 h (CET)

Hoy en día, internet está repleto de páginas corporativas, aplicaciones y blogs en los que de manera constante aplican estrategias de posicionamiento web para conseguir mayor presencia online.

Por esta razón, las plataformas que no implementan este tipo de estrategias en el entorno digital actual suelen quedar en espacios fantasmas, donde su tráfico de usuarios es casi cero y salen del radar de los buscadores como Google. Para este tipo de plataformas y quienes se inician en el sector virtual la empresa, Ágora ofrece soluciones de posicionamiento web SEO y SEM con el fin de mejorar la presencia digital de sus clientes.

5 factores claves para conseguir un posicionamiento web optimizado El interés de las marcas, autónomos y profesionales por crecer en internet ha generado una competencia enorme que difícilmente puede ser enfrentada si no se implementan las soluciones SEO más eficaces para obtener mejores resultados.

Entre estas soluciones se pueden mencionar: el desarrollo de contenido útil para los usuarios, es decir, que les aporte valor real para que consideren regresar a la página. Una vez se ha desarrollado este contenido, lo siguiente es optimizarlo, un punto clave del posicionamiento web que consiste en agregar palabras claves con base en la intención de búsqueda y evitar contenido duplicado.

Otro punto clave para incrementar la presencia online es tener una estructura técnica eficaz, mediante la mejoría en las URLs, rastreabilidad y seguridad online. Ágora menciona que la optimización para móviles también resulta crucial para el posicionamiento web actual. Esto se debe a que todos utilizan su teléfono hoy en día para navegar.

Como último punto, la compañía explica que es fundamental prestar atención a la velocidad de carga de la página debido a que esto resulta esencial para buscadores populares como Google.

Otros puntos importantes a tener en cuenta para posicionar una web Generar contenido valioso, utilizar palabras claves eficaces, tener una estructura técnica sólida, optimizar para móviles y mejorar la velocidad de carga son factores claves esenciales en toda estrategia de posicionamiento web. Por supuesto, también existen otros puntos imprescindibles a tener en cuenta como generar señales sociales. La razón de esto es que las redes sociales y sus interacciones cada vez juegan un papel más determinante en el momento de posicionar una web de manera orgánica en los buscadores. Por otra parte, es imprescindible desarrollar contenido comercial honesto (información real de la marca), especialmente para las empresas que buscan tener un mayor posicionamiento local.

Ágora dispone de un equipo de especialistas en la implementación de técnicas SEO on page y off page que incluyen cada uno de los puntos claves mencionados. Asimismo, integra una gran variedad de soluciones como la redacción de contenido, diseño web SEO y jerarquización de la información para ofrecer mejores resultados.

Ágora y sus especialistas en marketing digital son reconocidos a nivel internacional por tener más de 10 años de experiencia en la implementación de estrategias SEO y el uso de herramientas digitales avanzadas relacionadas con el sector.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Loseta fotoluminiscente de alta intensidad, fabricada y comercializada por Abadecom Érica López, psicóloga infantil Murcia La amplia variedad de diseños en fundas nórdicas de la tienda Tejidos El Mundo ‘Anoche tuve un sueño’, el altavoz de empresas y personas optimistas El nuevo proyecto de CírculoEduca en innovación educativa