Gallumar, 30 años de experiencia en la cría exclusiva de Caniche Toy, Shih Tzu y Pomerania

miércoles, 4 de enero de 2023, 16:28 h (CET)

La raza caniche es una de las más populares entre los amantes de los perros en la actualidad, no solo por su pequeño tamaño que les permite estar cómodos en cualquier piso o vivienda, sino también porque son muy familiares, amistosos, enérgicos y fáciles de adiestrar. Estas características las comparte con otras razas igualmente preferidas por muchas personas, tal como los Shih Tzu y Pomerania. En España se pueden adquirir estos perros a través de especialistas que se dedican a su crianza. Una de ellas es Gallumar, criadora profesional con más de 30 años de experiencia en la cría exclusiva de Caniche Toy, Shih Tzu y Pomerania.

Una gran pasión por los perros Gallumar es el nombre de la criadora experta, que durante más de 3 décadas se ha dedicado a la cría selectiva de los mejores ejemplares de la raza Caniche Toy, Shih Tzu y Pomerania, contando ahora mismo con una excelente selección de perros que destacan no solo por su belleza sino también por su carácter. Sin embargo, pese a que se trata de una criadora especializada en estas razas, es una verdadera amante de los perros desde muy pequeña, algo que al pasar de los años ha terminado llevándola a lo que ahora mismo es su carrera y su pasión.

La criadora cuenta con un sitio web llamada también Gallumar. Allí no solo se puede ver todo el catálogo de fotos de sus ejemplares, sino que, además, funciona como un medio online a través del cual las personas pueden adquirirlos. Ya sea que alguien esté buscando un macho, una hembra o un cachorro de Caniche Toy, Shih Tzu o Pomerania, desde allí se puede hacer fácilmente con tan solo unos pocos clics.

Perros que viven felices y en libertad Otra de los aspectos que distingue a los perros de esta criadora, es que todos ellos conviven en total libertad en un adecuado y amplio campo. Además, duermen en habitaciones adaptadas para ellos, con cunas y calefacción. Ninguno de estos perros ha conocido jamás el estar en una jaula. Además, reciben la atención dedicada de personas que se preocupa por su bienestar, brindándoles a todos un trato familiar y mimos todos los días, por lo que todos los ejemplares son muy equilibrados y cariñosos.

La recomendación final es visitar el sitio web de Gallumar y comprobar de primera mano todos estos aspectos, así como también mirar las fotos reales de todos los perros de raza Caniche Toy, Shih Tzu y Pomerania que tienen disponibles actualmente. Estas mascotas tienen mucho que ofrecer a las personas, como fidelidad y amor, por eso siempre será una gran elección decidir por uno de ellos.



