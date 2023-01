Ginqo ofrece un nuevo pienso hipoalergénico para evitar problemas de salud en perros y gatos Emprendedores de Hoy

miércoles, 4 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La diarrea es un indicativo de que algo no funciona bien en el sistema digestivo de los perros. Esta situación a veces se pasa por alto y una de sus causas puede ser la alimentación. La bacteria Clostridium perfringens puede estar presente en la vegetación en descomposición, sedimentos marinos y en carnes crudas, mal cocinadas o no conservadas, poniendo en riesgo la salud de las mascotas. Para ello, el pienso hipoalergénico para perros que ofrece Ginqo, proporciona múltiples beneficios a la hora de proteger la salud de los animales de compañía, ayudando a prevenir enfermedades estomacales, cuadros diarreicos y problemas de digestión.

Los alimentos hipoalergénicos evitan problemas en la salud de los perros El pienso natural para perros adultos de Ginqo es un alimento que garantiza una dieta completa, además es hipoalérgenico y no contiene gluten. Es un producto de gran calidad, fabricado a base de harina de insectos, lo que le aporta un alto valor proteico y la presencia natural de ácidos grasos como el omega-3 y 6. Esta propuesta de alimentación sana es un desarrollo empresarial, pensado para el bienestar de las mascotas y es además una alternativa eficiente para contribuir con la conservación del medioambiente.

El mercado alimenticio de animales de compañía es un segmento en crecimiento que busca cada día nuevas formas de especializarse para satisfacer las necesidades de los animales y sus tutores cuidadores. Es por esto que Ginqo apuesta por ofrecer una mejor calidad de vida a las mascotas. Debido a su alta digestibilidad y baja alergenicidad, las dietas hipoalergénicas para perros contrarrestan los riesgos para la salud y resuelven sintomatologías gastrointestinales.

Una dieta balanceada reduce afecciones intestinales en las mascotas La compañía ha confiado plenamente en las proteínas a base de insectos, ya que son mucho más eficaces y cuidan mejor de la salud de las mascotas. Esta empresa se basa en la ciencia para ofrecer productos de excelente calidad, garantizando sus extraordinarios beneficios nutricionales y medioambientales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera a los insectos como la comida del futuro y en este contexto, el pienso natural para perros adultos de Ginqo evita problemas de salud frecuentes en muchos animales, gracias a su composición balanceada que reduce la posibilidad de reacciones alérgicas. De esta manera, representa una alternativa a las fuentes de proteína convencionales, contribuyendo con la calidad de vida de las mascotas y evitando agentes patógenos que puedan desencadenar padecimientos de salud en los perros.



