Regalar belleza y bienestar para Navidad, de la mano de Le Belle Club

viernes, 30 de diciembre de 2022, 14:22 h (CET)

Ahora que ya comenzaron las fiestas decembrinas, es muy habitual que las personas se descuiden un poco en sus hábitos de ejercicio o que dejen de lado la dieta que siguen en su día a día.

Sin embargo, el autocuidado sigue siendo algo muy importante, por lo que regalar belleza y bienestar es una respuesta para que las celebraciones no traigan cambios indeseados. Le Belle Club, el centro de medicina estética Alcorcón, ofrece grandes paquetes de regalo para la época navideña.

Servicios de Le Belle Club El bienestar físico está relacionado directamente con el ejercicio y la dieta. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras prácticas que ayuden a la recuperación y el cuidado de la piel, el cabello y hasta la salud mental. Por esa razón, este centro tiene todo un paquete de nuevas ofertas que son la elección ideal para obsequiarlo a los seres queridos.

Entre lo que ofrecen hay tratamientos faciales, tratamientos corporales, aplicación de láser, medicina estética, tratamientos alternativos, diagnóstico facial, tratamientos capilares, nutrición, entrenamiento y un largo listado más. Todo con el objetivo de dar una perspectiva completa sobre la estética y el buen cuidado. A su vez, tienen salas especiales para poder vivirlo no solo en solitario sino también en pareja.

Paquetes de regalo Le Belle Club tiene membresías para obtener todo lo que ofrece de forma habitual y tiene nuevas promociones para las fechas navideñas, por lo que darlas de regalo es una gran elección. Para formar parte de su edición Fit Club, tiene una suscripción de seis meses por un precio de 199,90 euros al mes. Su pago garantiza un seguimiento completo por parte de sus entrenadores, donde asignan una dieta personalizada, un kit de bienvenida y un cinco por ciento de descuento en todos los demás servicios del centro.

A su vez, también cuenta con las membresías de belleza, que ofrecen todos los servicios anteriormente mencionados y parte de un diagnóstico facial para reconocer no solo el tipo de piel, sino también iniciar un tratamiento enfocado en las necesidades de cada rostro en particular. Hicieron una reconfiguración para responder de forma mejorada a sus clientes y la mejor parte es que solo cuesta 49,90 € al mes. Se procede con una rutina, una limpieza profunda o un tratamiento facial a elegir cada mes, 2 sesiones de presoterapia o 2 sesiones de rayos UV con colágeno. Igual que antes, se mantiene el descuento del 5 por ciento.

En conclusión, con la llegada de las fiestas navideñas, muchas personas buscan regalar belleza y bienestar. Todo para luchar contra los descuidos de la época decembrina. Estos paquetes de Le Belle Club son una respuesta ideal y también figuran como un gran obsequio para los allegados.



