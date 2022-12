Regalar experiencias de la mano de Zero Latency Emprendedores de Hoy

Los videojuegos forman parte de las actividades de entretenimiento más amadas por las personas alrededor del mundo y su popularidad actual se ha visto potenciada por las nuevas tecnologías VR. La realidad virtual o VR consiste en la generación de entornos únicos donde el jugador se adentra en un juego para vivir experiencias impactantes y similares al mundo real. Esta Navidad, las personas pueden regalar experiencias de realidad virtual a sus seres queridos con Zero Latency, empresa española especializada en este sector que cuenta con espacios exclusivos para hasta 8 jugadores. Es importante saber que se puede disfrutar de estas experiencias en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Málaga o Terrassa, con lo que se puede decir que prácticamente desde cualquier lugar de España se tiene acceso a un centro Zero Latency.

Regalos y experiencias navideñas únicas para este año Las grandes compañías y estudios de videojuegos independientes cada vez más están incorporando la realidad virtual en sus títulos y servicios de entretenimiento. Zero Latency se ha unido al desarrollo e integración de estos nuevos proyectos para ofrecer a los gamers de toda España experiencias de inmersión exclusivas. Durante estas fiestas navideñas, las puertas de sus sedes estarán abiertas para todo aquel que desee adentrarse en batallas multijugador VR donde el objetivo es explorar, conquistar y disfrutar de modalidades de juegos impactantes. Esto resulta ideal para quienes quieren regalar experiencias diferentes y completas a sus seres queridos, especialmente a aquellos que son amantes del mundo gaming. Los espacios de juego de Zero Latency pueden albergar hasta 8 jugadores y le proporcionan a cada uno el equipo necesario para combatir y destruir a sus rivales. Por tanto, están diseñados para que grupos de amigos, familiares e incluso grupos empresariales vivan una experiencia casi realista en entornos emocionantes, creativos y modernos.

¿Cuáles son las experiencias VR ofrecidas por Zero Latency? Zero Latency ha desarrollado una gran variedad de videojuegos VR basados en la modalidad shooter para que sus usuarios puedan disfrutar de experiencias emocionantes combatiendo con enemigos terroríficos. En el precio de la reserva para entrar a las salas está incluido todo el equipamiento, unamochila de última generación que contiene un PC portátil HP avanzado o un visor HTC Vive Pro en los centros donde ya cuenten con Generación 3, en este caso sin mochila . De igual manera, ofrecen las armas para competir en las simulaciones, las gafas de realidad virtual para ver todo el entorno en 4k y los cascos con micrófono para disfrutar de una experiencia de sonido enriquecedora. Todo este equipo de batalla permite a los participantes ver y combatir en espacios de realismo virtual contra zombies con IA avanzada como en su videojuego “Outbreak origins”. De igual manera, tienen otros juegos VR para disfrutar en sus salas como Zombie Survival, Undead Arena, Sol Raiders (invasión alienígena) y Singularity (viajes y luchas espaciales). Zero Latency también cuenta con Engineerium, un emblemático juego de aventura basado en un mundo fantástico que desafía la gravedad y muestra criaturas extraordinarias.

Los videojuegos de realidad virtual de Zero Latency están basados en el entretenimiento y la colaboración entre los jugadores, por lo que resultan ideales para regalar experiencias únicas y familiares durante estas festividades navideñas.



