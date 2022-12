¿Qué es la esclerosis múltiple?, por INIMA Rehabilitación Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:16 h (CET)

La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico que puede llegar a ser muy agresivo. El mismo compromete al Sistema Nervioso Central (SNC), es decir, al cerebro y a la médula espinal. Específicamente, esta enfermedad daña la cubierta de las fibras nerviosas del SNC, conocida como mielina y las propias fibras nerviosas o axones.

Esta patología no tiene cura, sin embargo, hoy en día, existen diferentes tratamientos que mejoran los síntomas y que contribuyen a que los seres humanos tengan una vida más llevadera como, por ejemplo, la terapia física que se puede realizar en INIMA Rehabilitación.

Cuáles son las causas de la esclerosis múltiple y cómo se manifiesta la enfermedad Una de las preguntas que se hacen muchas personas es cuáles son las causas de la esclerosis múltiple. Todas estas deben saber que se desconocen las razones por las cuales algunos individuos padecen esta enfermedad. Lo que está claro es que es una patología autoinmunitaria.

Para ser más precisos, dicha enfermedad se presenta cuando el sistema inmunitario no está funcionando bien, lo que conlleva a que él mismo destruya la mielina, una sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas del cerebro y de la médula espinal.

A su vez, cuando la mielina se daña y las fibras nerviosas quedan expuestas, la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo se hace más lenta o se interrumpe.

Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar entre un individuo y otro, pues todo depende de la ubicación de las fibras nerviosas que se hayan afectado. No obstante, algunas de las manifestaciones pueden ser debilidad en las extremidades, generalmente, en solo un lado del cuerpo, tener una sensación de choques eléctricos, sobre todo cuando se mueve el cuerpo, temblores, inestabilidad y falta de coordinación.

Quienes tienen esta enfermedad también pueden presentar problemas en la vista como pérdida de la visión, visión doble o borrosa.

Cómo se diagnostica la enfermedad y cuáles son los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes Cuando los médicos sospechan que una persona puede tener esclerosis múltiple, realizan una serie de análisis como examen de sangre, punción lumbar o resonancia magnética, entre otros. Cuando se confirma la enfermedad, el tratamiento a seguir depende de cada caso en particular.

Los corticosteroides se recetan para ayudar a reducir la inflamación de los nervios. Por su parte, la fisioterapia resulta una buena aliada para mejorar los síntomas. Las terapias se pueden realizar en centros especializados como INIMA Rehabilitación. En este centro ofrecen planes a medida que incluyen ejercicios supervisados y terapias manuales, todo eso con el fin de lograr mejoras físicas y psicológicas.

Para más información sobre los servicios, se puede consultar la página web del centro de rehabilitación ubicado en Madrid.



