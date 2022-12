¿Qué es el tatuaje neotradicional?, por Steel Of Doom Emprendedores de Hoy

Parte del interés que tienen las personas por tatuarse se debe a la gran variedad de estilos y formas que los artistas han logrado introducir y mantener para dinamizar esta escena. Entre estos estilos, destaca el tatuaje neotradicional, el cual se caracteriza por destacar elementos visuales y compositivos del tatuaje de la vieja escuela, para introducir formas más frescas y dinámicas sin olvidar la base en la que se inspira.

Por esta razón, Steel Of Doom, un prestigioso estudio de tatuajes de Barcelona, se ha propuesto señalar en este texto, algunas de las características de este estilo, con el objetivo de introducir a los apasionados por el arte, al mundo del tatuaje neotradicional.

Perspectivas innovadoras del tatuaje tradicional Se cree que el tatuaje neotradicional nace como respuesta al estilo nueva escuela, el cual buscaba romper con todo lo relacionado con los géneros del tatuaje de antaño. El estilo nueva escuela introdujo una paleta de colores mucho más amplia, unas composiciones con mayor cantidad de elementos y una mayor fluidez en las figuras. Estas, en ocasiones, tienden a estilizarse en virtud de una pieza más dinámica. El tatuaje neotradicional, por el contrario, busca rescatar aquellos elementos estéticos que caracterizan al tatuaje de la vieja escuela, pero desde un punto de vista más actual e innovador.

El tatuaje neotradicional conserva de la vieja escuela su interés por líneas profundas, el trazo grueso y los sombreados marcados. También rescata su limitada paleta de color, la cual solo trabaja con tonalidades planas de colores rojos, verdes y amarillos. A diferencia de la vieja escuela, el tatuaje neotradicional utiliza figuras más detalladas y delicadas, lo cual rompe con las piezas duras y estáticas propias de la vieja escuela.

Tatuaje neotradicional en Steel Of Doom Es en este aspecto, en el cual el estilo neotradicional marca una clara diferencia del tipo de tatuaje del cual se inspira. Los retratos femeninos, las dagas, los demonios y las rosas son, tal vez, los motivos más populares dentro de esta vertiente, por lo cual suelen ser los más demandados a los artistas.

Aun así, cualquier tipo de idea puede traducirse al lenguaje que propone el tatuaje neotradicional, por lo cual el estudio de tatuajes de Barcelona, Steel Of Doom, invita a todas las personas interesadas a que consulten con alguno de sus artistas expertos y puedan diseñar su tatuaje de la mano de profesionales.

Steel Of Doom cuenta en su equipo de tatuadores con artistas talentosos y de amplia trayectoria, quienes estarán dispuestos a escuchar la idea que el cliente tenga en mente, para traducirla en una pieza de arte sólida, estructurada y dinámica.

Aquellos que deseen tatuarse en uno de los mejores estudios de tatuaje de Barcelona, solo deben ingresar a la página web de Steel Of Doom, contactar con alguno de sus artistas y programar las sesiones necesarias para la elaboración de su tatuaje.



