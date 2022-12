Edison Next identifica las 4 tendencias energéticas para 2023

Eficiencia energética, alumbrado inteligente, energías renovables y captura de carbono, entre las principales tendencias energéticas, según la compañía.

Edison Next, empresa de servicios energéticos y filial del grupo energético italiano EDISON, identifica las tendencias energéticas y de sostenibilidad que marcarán el próximo 2023. En este sentido, la eficiencia energética, el alumbrado inteligente, las energías renovables y la captura de carbono serían las principales tendencias energéticas, según la compañía.

En concreto, el especialista energético señala dos líneas estratégicas por las que apostar para el próximo ejercicio para el tejido empresarial. Por un lado, la eficiencia energética, con la que midiendo los datos y cambiando los hábitos de consumo se puede reducir significativamente el consumo energético. Y, por otro lado, la inversión en sistemas de generación basados en energías renovables, donde el autoconsumo fotovoltaico es la tecnología más madura.

Y es que, de acuerdo con los datos extraídos del último informe de International Energy Agency (IEA), se revela que la capacidad de generación eléctrica de las fuentes renovables está creciendo de forma notable. Tanto es así que se estima que en los próximos 5 años se generará tanta energía renovable como la de los 20 años anteriores.

“El recorrido medioambiental ha demostrado estar estrictamente ligado al tecnológico. Para una buena y absoluta gestión de los recursos, resulta clave aumentar la inversión en tecnologías energéticas maduras, como es el caso de la eficiencia energética y las renovables, con especial énfasis en el autoconsumo fotovoltaico”, explica Jon Macías, Director Comercial Edison Next España.

Asimismo, Edison Next resalta la implementación de alumbrado inteligente en las ciudades y parques de edificios, así como sistemas de sensorización, que permitan visualizar los consumos energéticos y analizar los datos de uso/consumo mediante Big Data. Con el cambio hacia una iluminación sostenible, el especialista señala que se pueden ajustar la iluminación en función de los horarios y frecuencia de uso en tiempo real; permitiendo ahorros económicos y energéticos.

La compañía también destaca el impulso que tendrán durante 2023 los proyectos de captura, uso y almacenaje de CO2 para abordar la transición energética y combatir el calentamiento global. “Para Edison Next, las tecnologías de captura, uso y almacenaje de CO2 tendrán un papel fundamental para descarbonizar de forma gradual la economía y en particular el sector industrial. Por ello, apostamos firmemente en la I+D de tecnologías innovadoras que aceleren la consecución de dichos objetivos, y que habiliten un futuro verde”, concluye Jon Macías, Director Comercial de Edison Next España.