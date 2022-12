Cuáles son las ventajas de vender un coche al desguace, por Compramos Tu Siniestro

Las compañías de desguace de coches se dedican a la compra de vehículos para desmontarlos y usar sus piezas funcionales en otros coches. Esta opción es ideal cuando el vehículo no puede venderse en el mercado de segunda mano por múltiples razones.

Para el año 2020, se desguazaron de forma ilegal alrededor de 400.000 coches en España, de acuerdo a las cifras de la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA). Esto representa un desequilibrio legal, ya que con esta práctica se evita el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Además, el descontrol también genera daños al medioambiente, cuando el proceso no sigue las normas estipuladas por la ley.

Por esto, se recomienda acudir a centros autorizados de tratamiento, como la plataforma online de Compramos Tu Siniestro, y así poder vender el vehículo a un auto-desguace, cumpliendo con el reglamento adecuado.

Las razones para vender un coche al desguace Cuando la estructura de un coche ha sufrido un accidente grave, presenta una avería que no tiene solución o es un vehículo muy viejo, a menudo la primera opción es venderlo en el mercado de segunda mano. Sin embargo, esto no siempre es ventajoso, ya que el precio baja considerablemente por cada defecto que tenga el vehículo. Además, algunos negocios no cambian el nombre del vehículo hasta que consiguen otro comprador. Esto puede causar perjuicio económico al dueño original del coche.

Para evitar dicha situación, en los desguaces se encargan de desmantelar coches que han sido desechados por sus antiguos dueños. Estas compañías extraen las piezas que aún funcionan y se deshacen de lo que ya no tiene valor.

Además, la venta del coche en desuso implica un ingreso económico extra de una fuente que no tenía mayor utilidad. Para algunas personas también representa la liberación de espacios, porque los vehículos en desuso ocupan de forma permanente el área donde estén estacionados.

Para finalizar, el desguace es un medio para contribuir al cuidado del medioambiente, ya que sirve como alternativa de reciclaje.

¿Cómo vender un coche al desguace? A diferencia de la venta en el mercado de segunda mano, vender un coche al desguace es un proceso sencillo. Algunas empresas como Compramos Tu Siniestro ofrecen la opción de realizar todo el proceso online. A través de su página web es posible tasar un vehículo solo con el número de matrícula del mismo. En caso de que el precio sea conveniente para el cliente, puede proceder a enviar su dirección para que la empresa recoja el coche.

Asimismo, el servicio de la compañía incluye el trámite de la baja definitiva en la Dirección General de Tráfico (DGT) y en el ayuntamiento. Para ello, se recomienda tener a la mano el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo, el DNI del propietario y, si es una empresa, se debe presentar el CIF, el DNI del apoderado y el certificado de poderes.

Deshacerse correctamente de un vehículo es esencial para evitar problemas legales. Además, es una forma de generar algo de dinero de un activo que ha perdido su valor. Compramos Tu Siniestro facilita todo lo posible este proceso a los propietarios de los vehículos.