La importancia de contratar a una empresa confiable a la hora de hacer una mudanza a Estados Unidos con Redmoving

martes, 27 de diciembre de 2022, 12:20 h (CET)

Una mudanza requiere de la puesta en marcha de diferentes transacciones que pueden resultar tediosas para muchas personas. Es un proceso que implica paciencia, ya que deben empaquetarse las pertenencias y trasladarlas al nuevo domicilio. Cada año miles de españoles realizan mudanzas a Estados Unidos a fin de encontrar nuevas oportunidades. Esta cifra ha aumentado un 200% en la última década. Sin embargo, para llevar a cabo estos traslados, más cuando es a un país extranjero, es necesario contar con un servicio que movilice las pertenencias a gran escala con la mayor seguridad. En este sentido, Redmoving cumple con esta función, algestionar mudanzas internacionales con metodologías eficientes.

Importancia de tener una buena compañía de mudanzas En los traslados, a menudo, se deja un gran volumen de pertenencias en manos de desconocidos. También a merced de los imprevistos que puedan presentarse en el camino. Por ello, si este procedimiento no se realiza de una forma adecuada, los daños pueden llegar a ser irreparables.

Para evitarlo, Redmoving cuenta con expertos altamente capacitados, encargados de ofrecer a sus clientes un servicio completo y seguro. La compañía dispone de contenedores de 30 m³ y 60 m³, espaciosos y acondicionados para proteger el cargamento de daños ambientales. Además, incluye la descarga del envío, el embalaje, el inventario detallado y la tramitación de requisitos.

La salida de los barcos está programada para efectuarse cada 10 días, con un tiempo aproximado de llegada al puerto de destino de 25 días. En caso de ser necesario, los paquetes de servicios pueden ampliarse para llevar el equipaje hasta el nuevo domicilio, garantizando un respaldo mayor.

Evitar riesgos contratando una compañía de mudanzas confiable Durante el proceso de una mudanza es clave contar con un equipo experimentado y confiable para evitar cualquier tipo de peligro y contratiempo. No contratar una empresa adecuada puede acarrear daños en las pertenencias, sufrir retrasos en la entrega o extraviarse el equipaje, causando una gran pérdida en la familia.

En ocasiones, el personal encargado del traslado no posee los permisos necesarios para proceder y puede complicar la mudanza. Del mismo modo, muchas compañías no disponen de infraestructuras para proteger los paquetes, en lo referente al acondicionamiento de los vehículos de transporte o al embalaje.

Contar con una empresa de mudanzas confiable, disminuye en gran medida todos estos riesgos y ofrece garantías para la protección de las pertenencias del cliente. Redmoving realiza traslados seguros a diferentes destinos de preferencia, contando con entrada a puertos ubicados en Miami, Nueva York y Los Ángeles.



