Técnicas osteopáticas para tratar las cefaleas y la migraña crónica, en Clínicas H3

martes, 27 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

En España, cerca de cuatro millones de personas sufren algún tipo de cefalea, conocida comúnmente como dolor de cabeza. Esta condición puede ir desde cefaleas tensionales leves, provocadas por la acumulación de estrés en la zona craneal, hasta fuertes migrañas crónicas con síntomas incapacitantes.

Frecuentemente, estos casos se tratan con medicamentos farmacológicos, los cuales, no obstante, brindan un alivio pasajero, que no necesariamente pone fin a la dolencia del paciente. En ese contexto, las técnicas osteopáticas, como puede ser la osteopatía cráneo sacral o visceral, representan una alternativa mucho más profunda y con un alivio duradero, especialmente desde el enfoque holístico que ofrece Clínicas H3 en su clínica de osteopatía en Madrid.

Las causas de las cefaleas y el aporte de las técnicas osteopáticas En el cráneo se alojan estructuras de control nervioso y hormonal sumamente importantes, así como diversos órganos sensoriales. Todos ellos forman una armonía esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Este delicado equilibrio, no obstante, puede verse afectado por diversos factores, como el estrés, las malas posturas corporales o la ejecución de movimientos excesivamente bruscos. Estas situaciones pueden causar un aumento de la tensión en los músculos del área cervical, la cintura escapular y las distintas zonas del cráneo, lo que desencadena eventualmente en diversas dolencias, desde cefaleas esporádicas hasta migrañas crónicas.

Clínicas H3 ofrece una alternativa terapéutica con enfoque holístico para estas dolencias, a través de diferentes técnicas osteopáticas, como el masaje craneal y la terapia craneosacral. Estos tratamientos no solo ofrecen alivio al dolor y la molestia del momento, sino que buscan intervenir de manera global en el organismo, lo que les permite actuar sobre el origen del problema. Esto les posibilita brindar un alivio profundo y duradero ante distintos tipos de cefalea, sin posteriores recaídas y con amplios beneficios para la salud a nivel integral.

Los beneficios de los tratamientos en Clínicas H3 Las técnicas osteopáticas ofrecen una extensa serie de beneficios a la salud, según el tratamiento que se utilice. El masaje craneal lleva al organismo a un estado de máxima relajación, cuyos efectos ayudan a eliminar el estrés, aliviar la fatiga mental y visual, mejorar condiciones como migrañas, insomnio y sinusitis e, incluso, los síntomas del bruxismo. Además, estimula la microcirculación sanguínea en el cráneo.

La terapia craneosacral, por su parte, actúa sobre el sistema cráneo-sacro, el cual juega un importante papel en la formación y reabsorción del líquido cefalorraquídeo, un componente esencial en la protección y nutrición del sistema nervioso. Sus efectos aportan notables beneficios en el funcionamiento de este último, así como del sistema hormonal, los órganos cerebrales y hasta de las estructuras encargadas de regular los cambios en el estado de ánimo.

Clínicas H3 cuenta con algunos de los mejores osteópatas en Madrid, especialistas en estas técnicas, quienes se encargan de brindar tratamientos con altos niveles de calidad en este ámbito. Además, cuentan con tecnología de vanguardia para este tipo de procedimientos, lo que ayuda a potenciar sus resultados y a minimizar los tiempos de recuperación de sus pacientes.



