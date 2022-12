Comida natural cocinada para perros vs. dieta BARF Emprendedores de Hoy

En la alimentación comercial para los peludos, básicamente, se puede diferenciar entre comida seca y comida húmeda. Este artículo, sin embargo, se va a centrar en los tipos de alimentación húmeda natural que existen y las principales diferencias que hay entre la comida BARF para perros (cruda) y la comida cocinada.

Dieta BARF para perros El término BARF fue establecido por el veterinario australiano Ian Billinghurst y significa literalmente “Biologically Appropiate Raw Food”, que se traduce en español con su sigla ACBA “Alimentos crudos biológicamente adecuados”.

La dieta BARF perros o comida cruda para perros consiste en ofrecer alimentos crudos biológicamente adecuados a base de una dieta compuesta por huesos y comida cruda.

Partiendo de la base que los perros son carnívoros facultativos u oportunistas, la alimentación BARF defiende que, en su estado más natural y salvaje, los perros se alimentarían a base de proteína animal y de un porcentaje bajo de frutas y verduras. De esta forma, se emularía la alimentación que ellos tendrían de forma salvaje.

Sin embargo, ofrecer una dieta BARF a los perros no implica que se esté llevando un control sobre su alimentación, ya que puede que le estén faltando algunos nutrientes que sin querer se están pasando por alto. Por ello, siempre es recomendable que un equipo nutricionista canino aconseje a los dueños de las mascotas para asegurar así una nutrición completa y segura para los perros.

Comida cocinada para perros Con la comida casera cocinada para perros, los ingredientes son los mismos, aunque pueden variar un poco los porcentajes. Principalmente, la diferencia radica en la cocción y en el hecho de que la digestión suele ser más fácil.

Pero, en cualquiera de los casos, se trate de comida BARF o cocinada, lo más importante es respetar la naturaleza de los perros, por lo que su dieta debe estar compuesta por una serie de elementos.

Huesos carnosos Este tipo de hueso está recubierto de carne, por lo que constituye un alimento muy importante al contener proteínas, grasas, minerales, enzimas, vitaminas y antioxidantes. Una proteína muy importante es el colágeno, rico en los aminoácidos lisina y glicina. Los huesos son ricos también en minerales muy importantes como el calcio y el fósforo, entre otros como el magnesio, el potasio y el zinc.

Carnes musculares Las carnes son una fuente importante de proteínas, vitaminas, minerales, enzimas y ácidos grasos. Es recomendable cocinarlas para favorecer de esta forma su digestión. Así como la variedad es fundamental para su bienestar, también lo serán las características que aportan los diferentes tipos de carnes. Representa el alimento ideal para acompañar al hueso carnoso, ya que puede compensar el ocasional exceso de calcio que podría aportar el hueso.

Pescados Es también una fuente exquisita de proteína animal y además contiene ácidos grasos esenciales Omega 3 –importantes para reducir la inflamación– y vitaminas de los grupos A, B, D y E. También aporta minerales de los cuales los más importantes son el fósforo y el calcio. Los pescados azules son ricos en Omega 3 y Vitamina D.

Vísceras Las vísceras y órganos internos representan la fuente más concentrada de minerales, proteínas, vitaminas y ácidos grasos esenciales en las dietas perro. De hecho, los lobos y grandes felinos suelen comer primero las vísceras de sus presas y dejar en segundo lugar los músculos y huesos. Es importante recordar la importancia de aportar una variedad de distintas vísceras proveniente de diferentes tipos de animales, ya que al ser muy densas en nutrientes, no todas aportan lo mismo.

Frutas y verduras Las frutas y verduras aportan una buena cantidad de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y otros nutrientes que brindan diferentes funciones beneficiosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fruta contiene un alto porcentaje de azúcares naturales, por lo que hay que moderar la cantidad que se ofrece al peludo.

Alimentar con dieta natural perros siempre será la mejor opción, sin embargo, no se debe olvidar que para que su nutrición sea segura y completa, lo mejor siempre será contar con un seguimiento nutricional por parte de expertos, adaptando una dieta a la condición del perro, tal y como proponen en Dogfy Diet.



