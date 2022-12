Silvia Sánchez publica ‘With Janis Joplin’, obra publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 14:45 h (CET)

Esta es ya su tercera publicación.

Catalogada como novela.

Silvia Sánchez presenta With Janis Joplin, obra publicada por Letrame Grupo Editorial. Adentra en la vida de la fallecida cantante de una forma particular, utilizando sus datos biográficos y mezclándolos con situaciones ficticias. En este homenaje lleno de afecto se viaja a su lado a través del tiempo y desde la ficción se entablan conversaciones con ella para escuchar sus motivaciones y explorar su interior. Así, adentra en el mundo de la fama, con sus diferentes caras. Se habla sobre las decisiones que se toman en la vida y las posibilidades que existen al elegir unas u otras. Pero, sobre todo, se habla de música y se disfruta con ella.

La obra enganchará al lector por dirigirse tanto a un público fan de la cantante como a uno que no lo es, por la inspiración que transmite el personaje. El mezclar estilos y géneros diferentes le imprime dinamismo y originalidad. Es una obra atrevida que bucea en la vida de una artista de forma particular, compleja y diversa.

Se presentan dos Janis, la joven y la ya anciana. La primera vive la vida al límite y entabla un diálogo con una Janis madura que exhorta de los peligros a la otra. La segunda, la anciana, posee una sensibilidad extrema y una voz desgarradora, electrizante, muy característica. Es un icono cultural que rompe los límites. Rebelde y complicada. Vive a finales de los años sesenta, símbolo de la contracultura, destaca por su intensidad y su estilo de vida desenfrenado. Fuerza y fragilidad a partes iguales.

Silvia está encantada con la experiencia de publicar un libro. Seguro que este no es el último.

Sinopsis «El 19 de enero de 2023 Janis Joplin cumpliría 80 años.

Su fatídico final dejó a muchos huérfanos. Ella nos cantaba desde su corazón.

Su vida es una historia de superación: la chica triste que huye de su hogar esforzándose por encontrar el afecto y aceptación del entorno con el empeño de superar la maldición de su soledad.

Un personaje inspirador, que muchos eligen como compañera en su tristeza y alegría al revivirla con su música.

Su voz inimitable y su talento portentoso, revestido con su espíritu libre, logró hacer historia en la música.

Ser pionero es ser sufridor. Por eso he querido entablar conversación con ella, escuchar sus motivaciones, también viajar a su lado, atreviéndome a explorar a través de un texto teatral, un relato, un monólogo y un videojuego su interior. El texto se puede leer escuchando la playlist incorporada para conocer cuáles fueron tanto sus influencias como sus herederos musicalmente hablando. ¡Saquen su lado más rocanrolero para disfrutar!».

Datos de contacto de la autora Silvia Sánchez Zaldívar

Sylviasz4311@gmail.com

@withjanisjoplin



