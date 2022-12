Las propiedades del colágeno de Dharma Supplements Emprendedores de Hoy

El colágeno es una molécula proteica que está presente en varias partes del cuerpo como los huesos, tendones, ligamentos, músculos y en la piel. Su función es crear uniones entre las diferentes estructuras, para que estas puedan cumplir su función de manera óptima. No obstante, con el paso de la edad, la producción de colágeno va disminuyendo, haciendo que las áreas donde se encuentra esta sustancia vayan perdiendo sus propiedades físicas.

Ante esta situación, lo más recomendable es estimular la síntesis de la proteína, mediante el consumo de suplementos de colágeno. En el mercado existe una amplia variedad de productos que contienen colágeno, sin embargo, uno de los que ha ganado mayor reconocimiento en los Estados Unidos por su calidad es Dharma Supplements. La marca es especialista en la fabricación de suplementos alimenticios a partir de ingredientes naturales provenientes de Asia y el Tíbet, demostrando ser eficaces para mejorar la salud.

Mejorar la producción de colágeno con Collagen Complex De acuerdo a los especialistas, a partir de los 30 años de edad es cuando comienza a disminuir la producción de colágeno de forma natural en el cuerpo. Sin embargo, la mala alimentación, el consumo de sustancias nocivas para la salud, así como el exceso de sol, son factores que pueden acelerar la no producción de esta sustancia, siendo necesario regenerarla a través de suplementos de colágeno.

En ese sentido, la marca americana Dharma Supplements ha desarrollado Collagen Complex, una fórmula que ha resultado eficaz para regenerar la proteína, permitiendo que esta vuelva a cumplir sus funciones en el organismo. El producto contiene 370 mg de colágeno hidrolizado en cada cápsula, combinado con ácido hialurónico, así como un conjunto de vitaminas de tipo A, C, D, B12, coenzima Q10, y minerales como zinc, que promueven la producción normal colágeno, mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico y reducen la fatiga.

Por otro lado, el suplemento es 100% orgánico, libre de gluten y lactosa, por lo que puede ser ingerido por cualquier persona. De acuerdo a la recomendación del etiquetado del producto, Collagen Complex debe tomarse una vez al día para recibir sus beneficios, los cuales se evidencian en varias áreas del cuerpo, favoreciendo la hidratación y la elasticidad en la piel, previniendo el dolor articular y combatiendo las arrugas de rostro, aportando mayor juventud al rostro.

Complementos alimenticios con calidad garantizada Dharma Supplements es una marca americana que recientemente ha llegado a Europa y ha revolucionado el sector de suplementación alimenticia debido a los resultados óptimos que aportan sus fórmulas. Estas han sido desarrolladas por licenciados en la Universidad de Stanford, tras minuciosos procesos de investigación.

La calidad de sus productos está avalada por laboratorios acreditados que, tras estrictas pruebas periódicas realizadas, demostraron la efectividad de los productos para el cuidado de la salud. De esta manera, Dharma Supplements se convierte en una gran opción para quienes desean mejorar su salud con productos eficientes y seguros.



