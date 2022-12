Probar gratis una pala de pádel profesional, con SHOOTER Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 14:13 h (CET)

SHOOTER PADEL sigue innovando con su exclusivo servicio de prueba TEST PLUS, con el que se puede probar, sin compromiso y totalmente gratis, cualquiera de sus palas de pádel profesionales y artesanales.

Como parte de su plan estratégico y de su objetivo de acercamiento a los jugadores y jugadoras de pádel, SHOOTER PADEL acaba de lanzar un innovador servicio de prueba de sus palas de pádel.

Conocido como TEST PLUS by SHOOTER PADEL, este servicio ofrece la posibilidad de probar cualquier pala de la gama SHOOTER a todo aficionado al pádel, sin compromiso y sin ningún coste. De esta manera, frente a las dudas en la selección de modelo que a veces generan las distintas tecnologías aplicadas y los materiales de última generación, SHOOTER facilita que cualquier jugador o jugadora pruebe la pala que más le encaje antes de comprarla.

Para ello, el usuario solo debe solicitar el servicio a través de la web de la marca, eligiendo la pala que más le convenga. En caso de duda, el equipo de SHOOTER PADEL le asesorará para elegir el modelo que más encaje con su nivel y su estilo de juego.

Una vez solicitado el servicio, el o la jugadora recibirá sin ningún coste en su casa una pala de test del modelo seleccionado y podrá probarla durante un máximo de diez días. Este servicio permite probar la pala en situación totalmente real, jugando en su pista preferida y con sus compañeros habituales, los cuales, a su vez, podrán también probar las sensaciones de una pala de pádel SHOOTER, artesanal y profesional.

Tras la prueba, si al jugador o jugadora le gusta la pala, SHOOTER recogerá la pala de test y tramitará la venta y fabricación de una pala nueva. Por su parte, el jugador elegirá el acabado, el peso y hasta la personalización deseada de su pala.

Con este servicio TEST PLUS, SHOOTER PADEL sigue optimizando la experiencia de compra del usuario y usuaria, facilitando la decisión de compra y eliminando posibles errores en la elección del modelo. Además, este servicio permite que cualquier jugador sienta la diferencia y compruebe las sensaciones de una pala profesional, fabricada de forma artesanal, una a una, con la última tecnología.

Las palas de pádel SHOOTER usadas por los jugadores del Team Shooter en los torneos más exigentes del mundo como el WPT son de fabricación 100 % nacional, son configurables y personalizables una a una y cuentan con una garantía exclusiva de tres años ampliable a cuatro años de forma gratuita.



