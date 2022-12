Adentrarse en La Toscana sin moverse de Valencia con Il Cortile Emprendedores de Hoy

martes, 20 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET)

La diversa oferta de restaurantes italianos en España y especialmente en ciudades como Valencia o Madrid es un reflejo de la gran demanda de esta comida entre la población. Aunque muchos la asocian con las pizzas o las pastas, lo cierto es que la diversidad gastronómica de los italianos es mucho más amplia.

Il Cortile es un restaurante italiano Valencia que ofrece una carta mucho más variada que en otros establecimientos identificados con esta gastronomía. Con eleslogan “la verdadera cocina italiana” advierten que sus clientes necesitarán los 5 sentidos para degustar plenamente cada uno de los platos.

Una experiencia toscana sin salir de Valencia El restaurante Il Cortile es una marca gastronómica ubicada en 5 lugares estratégicos de la Comunidad Valenciana: La Cañada, Cánovas, Santa Bárbara, L’eliana y Pedro Cabanes. Todas las sedes tienen una decoración evocadora de la toscana italiana, con su ambiente acogedor y nostálgico, con la cual el objetivo es llevar un trozo de Italia a cada uno de esos lugares.

Sus dueños afirman que la otra gran fortaleza es su carta de platos que garantiza una experiencia toscana sin salir de Valencia. Una de sus especialidades es la burrata que se puede degustar en variedades que denominan Pugliese, Pesto, Ibérica o Bloody Mary. Este último es un nuevo sabor que tiene como base una mezcla de lechuga inyectada con su Bloody Mary de fórmula secreta.

En el menú también destacan los antipastis en sus versiones pane croccante, parmigiana, hummus tricolore o provolone al forno. En cuanto a las ensaladas, han lanzado recientemente su nueva Romana, una original mezcla de lechugas, tomates semisecos, corazones de alcachofas y cebollitas al vinagre. Todo aderezado con una original vinagreta de pesto.

Las pastas y las pizzas que no pueden faltar Aunque los chefs de Il Cortile se han esforzado siempre en diversificar su oferta gastronómica, admiten que no pueden faltar las pizzas o las pastas. Como restaurante italiano, no ignora el significado que tienen estos platos para los comensales de Valencia; sin embargo, aquí también ha querido asegurar una experiencia auténticamente italiana.

En la carta están las pastas carbonara y la nueva carbonara tartufata, que incorpora la crema de tartufo y la trufa fresca rallada. Por el contrario, entre lo más tradicional tienen la pasta Al Ragú Della Nonna y la All’Astice que se sirve con bogavante al auténtico estilo italiano.

Por otro lado, cabe destacar que en este restaurante italiano en Valencia han dividido su oferta de pizzas en dos categorías: las gourmets, donde destacan la Rosa Di Pistacchio, Ficanesca con opción vegetariana, y la Carciofino, una premiada pizza de autor. En la otra categoría están las tradicionales, donde se encuentran las clásicas Marguerita, Prosciutto, Diavola, Amatriciana, la Napoli o Vegetariana, entre otras. Un dato importante es que todas se pueden elaborar con bases sin gluten y con queso vegano.



