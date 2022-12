Los beneficios del yoga para niños, con Yoga Maya Kids Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de diciembre de 2022, 17:49 h (CET)

Cada vez son más los niños que sufren de ansiedad y estrés debido a las exigencias del ritmo de la vida actual. Por ese motivo, resulta importante que puedan acceder a actividades que les permitan profundizar en sí mismos para conocer mejor su cuerpo y su mente, entender y controlar positivamente sus emociones y sentimientos, recargar energías con la respiración consciente y mejorar así su calidad de vida.

Para ello, el yoga para niños es una excelente opción debido a que aprenderán a conectarse con todo su ser desde el juego y de una manera divertida. Practicarán técnicas para el autoconocimiento con las que serán capaces de tomar el control de sus vidas, relajarse y así reducir notablemente sus niveles de estrés, desconfianza, apatía o intransigencia.

Yoga Maya Kids es una escuela internacional de yoga que imparte formaciones online a toda persona (con o sin experiencia en esta disciplina) que quiera capacitarse para ser profesor/instructor de yoga y mindfulness para niños de entre los 2 y 12 años. Una de las principales ventajas de Yoga Maya Kids es que ofrece la posibilidad de hacer la formación desde el hogar o en cualquier sitio con acceso a internet. Además, no hay un tiempo determinado para finalizar y obtener el certificado, sino que el acceso a la plataforma, videos y materiales es ilimitado, por lo que cada persona podrá dedicarle el tiempo que sea necesario y llevar su propio ritmo de estudio.

Formaciones de yoga para niños en Yoga Maya Kids Yoga Maya Kids ofrece certificaciones online que van dirigidas a maestros de infantil y de primaria, profesores de educación física, instructores de yoga para adultos que quieran especializarse, monitores de ocio y tiempo libre, psicólogos, trabajadores sociales, padres… en definitiva, toda persona que trabaje con niños y/o les guste enseñar y jugar con ellos. Simultáneamente, el adulto transformará su propia vida con estas enseñanzas.

Imparte formaciones de 30 y 90 horas de duración y su metodología está basada en las ocho ramas principales del yoga, adaptadas para los más chicos, de manera que son muy completas a la vez que sencillas de aprender.

Más de 11.000 personas en 75 paises del mundo ya han estudiado en esta escuela que enseña algo fundamental: conocerse a uno mismo para poder dar el 100 % con armonía.

Numerosos estudios ya han demostrado que el yoga con sus prácticas de mindfulness, respiración, posturas y meditación ayudan y mejoran la salud integral.

El yoga para niños está siendo todo un éxito en colegios, extraescolares y academias y se necesitan más personas cualificadas para ello.

Invitan a unirse a esta comunidad que enseñará las claves y prácticas para tomar más conciencia de la vida y así ser más felices tanto con uno mismo como con el entorno.

Beneficios del yoga para niños Los beneficios que aporta el yoga para niños se notan a corto y a largo plazo. Les ayuda a mejorar como personas, ya que aumenta la empatía, la compasión y el respeto, fomentando un sentimiento de unidad entre los seres humanos. Al mismo tiempo, es una buena herramienta para mejorar la introspección y dirigir la atención hacia el interior y no tanto a los asuntos externos.

De igual forma, el yoga para niños es ideal para controlar el estrés, ya que reduce los niveles de tensión y trata de forma efectiva los problemas físicos y psicológicos derivados de este. También ayuda a tener un descanso óptimo debido a que calma la mente y relaja el cuerpo, permitiendo tener un reposo pleno y reparador.

Por otro lado, esta actividad ayuda a incrementar la autoconsciencia y el autoconocimiento, permitiéndole a los niños empoderarse y fomentar su confianza. Todas estas herramientas no solo derivarán en la crianza de niños más felices, sino que también favorecerán la proyección de adultos seguros, empáticos, asertivos y saludables.



