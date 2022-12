Shu Uemura, los productos para el cabello japoneses que todos buscan en Llarcó Emprendedores de Hoy

Hoy en día, existe una amplia variedad de líneas de productos para el cabello o cosméticos. Sin embargo, no todas son de excelente calidad o detallan verdaderamente el compuesto de sus productos o los efectos que puede tener su aplicación.

Una de las excepciones es la marca japonesa Shu Uemura que, con sus más de seis décadas de trayectoria, cuenta con un prestigio y una confianza a nivel internacional como muy pocas otras. No obstante, el acceso a la venta de sus productos no es fácil, salvo en la tienda online de Llarcó.

Origen y esencia de la línea de cosméticos Shu Uemura Los orígenes de la línea cosmética se remontan a 1958 cuando Shu Uemura, maestro de productos de peluquería, se propuso revolucionar el mundo del maquillaje, el peinado y el cuidado de la piel. Para ello, impuso nuevos estándares de belleza en los cuales combinó el poder de la naturaleza con la pasión y la sensibilidad del artista.

La filosofía que implantó en su línea de productos fue el fortalecimiento del vínculo existente entre arte y belleza. Además, supo combinar la formación tradicional japonesa con la experiencia en el mundo occidental. Se trata de una firma que siempre ha estado a la vanguardia del sector de la cosmética gracias a ser pionera en la utilización del aceite de argán.

Beneficios y componentes de los productos de Shu Uemura Los productos que engloban la línea cosmética de Shu Uemura están inspirados en la tradicional ceremonia del té. Esto se refleja en el hecho de que están fabricados a base de aceite de camelia, de rosa mosqueta o de argán. Este último, cuyo origen está vinculado a la cultura de los bereberes, es conocido por sus capacidades regeneradoras. Además, beneficia a la hidratación del cuero cabelludo, a la devolución del brillo, a la adopción de un volumen ideal, suave y sedoso, y a generar un acabado liso desde las raíces a las puntas.

A su vez, los otros ingredientes de los artículos de Shu Uemura siempre tienen la particularidad de ser naturales y que sus propiedades están potenciadas gracias a los procesos científicos a los que son sometidos.

Los productos de Shu Uemura abarcan las necesidades de todo tipo de cabellos, desde el pelo dañado o el cabello fino carente de volumen hasta la sequedad o la falta de nutrientes.

Para su venta en España, una de las opciones de confianza más recurridas es Llarcó, un salón capilar que cuenta con tienda online. La empresa ofrece envíos gratuitos a toda la Península e Islas Baleares en compras superiores a 49 euros, con plazos máximos de entrega de 48 horas.



